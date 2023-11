Nu er tiden kommet. Danskerne skal i hobetal transporteres hjem fra den årlige julefrokost, men traditionen tro bliver der kamp om de gule vogne.

Så hvad er det bedste trick til at få en taxa? For det er ikke nødvendigvis at bestille forud, men det vender vi tilbage til.

For hos Taxa 4x35 er deres første råd, at man skal planlægge sin aften efter, hvornår der er spidsbelastning.

For Taxa 4x35 har lagt en række oversigter ud på deres hjemmeside, hvor man kan se, hvor selskabet forventer travlhed.

Her kan man se, hvad Taxa 4x35 forventer 17. november får af travlhed. Foto: Taxa 4x35

Og på alle de store julefrokostaftener er det især omkring midnat, at der er rift om køretøjerne. Men det betyder ikke, at der er ingen taxaer at finde.

»Der er taxaer, men vi kan bare ikke sige, hvor de er på hvilket tidspunkt,« siger taxaselskabets marketinghef Tine Røder Riis.

Udover, at taxakunder kan prøve at undgå de værste perioder, er der også fire andre råd, de kan følge.

Rådene går på, at man kan forsøge at dele taxa med så mange som muligt, og kunder kan bestille i selskabets app, så de kan følge taxaen på sin rute frem til bestillingsstedet.

Derudover kan kunden gøre sig klar, fordi taxachaufførerne kører efter nogle minutter, når der er allermest travlt, og så skal man også undgå at forudbestille.

Sidste råd vil måske undre nogle, men taxa 4x35 oplyser, at ens bestilling først bliver aktiveret 20 minutter inden det valgte afhentningstidspunkt.

Er der ikke en vogn ledigt til den forudbestilte tid, kan taxaselskabet dermed ikke opfylde bestillingen.

»Vi vil gerne være ærlige og give vores kunder de bedste forudsætninger for at få en vogn, og derfor vil vi ikke have, at de skal tro at ved at lægge en forudbestilling, så er de garanteret en vogn. Det vil være en ærgerlig situation, både for os, men især for dig som kunde,« lyder det på selskabets side.

På hjemmesiden for 4x35, som kører i København, Roskilde og Greve, har de oversigter over den forventede travlhed for alle de store julefrokostaftener.

»Jeg forventer, at der bliver lige så travlt som sidste år,« lyder det fra marketingchef Tine Røder Riis.