Hvis du var en tur i dit lokale supermarked eller bare generelt i en eller flere butikker i den forgangne weekend, gik det nok ikke din næse forbi.

Julemåneden nærmer sig med hastige skridt, og i weekenden betød det så, at store opstillinger med julekalendere i alle mulige afarter pludselig blev meget synlige.

Og det er altså ikke bare de klassiske kalendere til en 10er eller 20er med billig chokolade, der er tale om.

Mange af kalenderne koster flere hundrede kroner og indeholder alt fra mærkevare-chokolade og luksuskaffe til hudcremer og makeup.

Og det er så her, at lidt opmærksomhed og koldt vand i blodet for alvor kan komme dig til gode.

Priserne på kalenderne svinger nemlig helt enormt meget alt efter, hvor du køber dem.

Der kan være flere hundrede kroner at spare på en enkelt julekalender.

Det viser en analyse, som Pricerunner har udarbejdet for B.T.

Kan du finde på at bruge mere end 100 kroner på en julekalender?

»Vi kan se, at der er flere julekalendere til salg, end der var sidste år. Og det er en ret heftig pris, vi ser på mange af dem,« siger Katrine Barslev, forbrugeranalytiker i Pricerunner:

»Der er ret store prisforskelle på den samme kalender i mange tilfælde. Negativt set risikerer du at betale overpris, men der er også mulighed for at gøre et kup.«

Et par eksempler:

Lego-kalenderen med Marvel-figurer er i Pricerunners analyse til salg i 31 butikker. I de dyreste butikker koster den 378 kroner, i den billigste kan samme kalender fås til 217 kroner.

En forskel på 161 kroner eller 74 procent.

Samme mønster gør sig gældende for makeup-kalendere og hudpleje, hvor der findes eksempler på, at du kan skære omkring 50 procent af prisen ved at handle det billigste sted.

Skal du købe julekalender til to børn og to voksne, løber det hurtigt op i flere hundrede kroner, så det er bare med at se dig for.