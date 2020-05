Det er efterhånden ikke nogen hemmelighed, at især butikker i de dele af det danske kongerige, som ligger tæt på den lukkede grænse til Tyskland, har nydt ualmindeligt godt af coronakrisens komme.

De kunder, der normalt kører til Tyskland og handler, har været tvunget til at handle i danske butikker, og det har givet et enormt boom i lokalområderne, som købmændene nu håber på at få hjælp til at forlænge.

For pengene vælter ganske enkelt ind i danske butikker tæt på den tyske grænse, skriver DR.

Hos de Samvirkende Købmænd, der har mere end 1.400 købmænd i folden, melder man, at salget af øl og vand i Guldborgsund og Lolland Kommune er steget med 20 procent.

Hos Coop har man også registreret en voldsom stigning i omsætning i Aabenraa, Tønder, Sønderborg, Haderslev, Guldborgsund og Lolland.

Her er der tale om stigning på 39 procent sammenlignet med april sidste år.

Salgsboomet har givet blod på tanden.

For at holde gang i salget - og beholde mange af de nye kunder i butikken - håber De Samvirkende Købmænd, at coronakrisen og dens resultater har været en øjenåbner for de danske politikere.

Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør for De Samvirkende Købmænd appellerer til, at politikerne vil se på pant, momsniveau og afgifter, så det bliver mindre attraktivt for de lokale at køre til Tyskland og handle, når grænserne åbner igen.

»Groft sagt kan politikerne vælge at gøre noget godt for 30 tyske grænsehandelsbutikker eller gøre noget godt for 1.000 danske butikker,« siger Claus Bøgelund Nielsen til DR.

Det øgede salg af øl i Danmark kommer dog ikke alle til gode.

Overfor DR siger Royal Unibrew, at coronakrisen har haft en ‘relativt voldsom’ indvirkning på omsætningen. For selvom flere har købt øl i Danmark, har ølproducenten lavet en masse øl med tysk påskrift og uden pantmærkning, som ikke kan sælges i Danmark, og som danskere lige nu ikke kan hente i grænsebutikkerne.