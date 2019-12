I et ganske lille tidsrum på få minutter, lige efter 2019 bliver til 2020, bliver der hamret fyrværkeri op i luften til en værdi af godt 5.000 kroner hos Jonas Hansen ved Vejle.

Og det er ikke bare tilfældigt krudt, der bliver skudt af. Jonas bruger dage og masser af penge på nøje at planlægge, hvordan nytåret skydes ind på den mest perfekte måde.

»Jeg har været vild med fyrværkeri, siden jeg var fem-seks år gammel, og min interesse er bare vokset med årene,« siger 22-årige Jonas Hansen:

»Den der følelse, når det bare eksploderer, er bare… rigtig fed. Det giver bare en frihed og en glæde at nyde bragene og alle de farver.«

Uden fyrværkeri ville det ikke være nytårsaften for Jonas Hansen, der de sidste tre år har brugt omkring 15000 kroner på fyrværkeri.

Jonas bruger samlet set omkring 15.000 kroner på fyrværkeri.

Forberedelserne til den store dag starter tidligt.

Allerede i slutningen af november begynder Jonas at se i kataloger.

Men det er først efter jul, han for alvor skruer op for fyrværkerijagten.

»Jeg bruger nok fire dage på at køre rundt til seks-syv forhandlere og få gode tilbud. Jeg går ikke op i mærker, men jeg nærstuderer fyrværkeriet, inden jeg køber,« siger Jonas Hansen og kommer med et eksempel:

»Jeg sidder og ser fyrværkeriet på YouTube. Jeg har nok set alle forhandlernes fyrværkeri mindst én gang på film. Nogle synes, det er lidt kedeligt, for så har man jo set det på forhånd, men det er ikke det samme. Jeg bliver aldrig skuffet.«

Selve nytårsaften er decideret tilrettelagt ned i detaljen.

»Jeg fyrer ikke det hele af på én gang. Der skal jo holdes nogle pauser imellem. Jeg fyrer måske lidt af dagen før nytårsaften, og ellers fyrer jeg noget af før forretten og før hovedretten,« siger Jonas Hansen:

I 2014 blev reglerne lavet om, så man kun må fyre med fyrværkeri fra d. 27. dec til d. 1. januar. Tidligere måtte man fyre af fra 1. dec til 5. januar

»Midnat skyder jeg af for omkring 5.000 kroner. Jeg plejer at have planlagt, hvilke batterier der skal bruges inden og efter midnat. Det handler om at sammensætte tempo, farver og effekter.«

Men er det ikke lidt tosset at skyde alt det krudt af og bruge alle de penge?

»Mine forældre synes, jeg er tosset, og mine venner vil hellere gå i byen for pengene. Der er mange forskellige meninger om det,« siger Jonas og tilføjer:

»Men jeg fortsætter nok, indtil der kommer en kæreste en dag og siger stop.«