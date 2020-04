Coronakrisen har været ren gift for dansk erhvervsliv, hvor hele brancher er lagt øde hen, antallet af arbejdsløse stiger, og konkurserne tager til.

Også for en af dansk erhverslivs succeshistorier de seneste år, Lakrids by Johan Bülow, har krisen haft store konsekvenser – 22 af 26 butikker på tværs af seks lande er nu lukket ned. Men her stopper nedturen så også.

For Johan Bülow har krisen nemlig også været en form for saltvandsindsprøjtning, som har fået ham til at ’klemme ballerne sammen’.

Krisen har tvunget iværksætteren og hans hundreder af ansatte ud i en kamp for at holde forretningen på sporet.

En kamp, som har krævet store omstillinger, men som også har givet en masse ny energi.

»Nogle gange skal man have lidt kaos i sin verden for skabe noget nyt, og det er det, der sker lige nu. Det er en fed mekanisme. Jeg kan godt lide at arbejde under det pres, for jeg er iværksætterdrevet og kan eksekvere hurtigt,« siger Johan Bülow:

»Jeg er fra en familie, hvor vi tænker på den måde. Hvis noget ikke er, som det skal være, må man sætte sig ned og finde en løsning og arbejde ud ad det spor. Det lykkedes vi med lige nu.«

Faktisk lykkedes det så godt, at omsætningen for marts ligger på niveau med marts sidste år – som var et rekordår – selv om virksomhedens butikker er lukket ned.

I stedet er Johan Bülows lakridsimperium slået over til at gå all-in på at sælge de berømte lakridser online.

Det sker via forretningens egen hjemmeside, og det sker eksempelvis via Nemlig.com, som Johan Bülow nu har indledt et samarbejde med.

For at nå ud til kunderne kommunikerer Johan Bülow massivt via sociale medier, lægger videoer ud fra fabrikken og med butikkens medarbejdere.

Også alle de ansatte er pludselig i en situation, hvor de arbejder, som var de ansat i en stor webshop.

»Jeg bliver sgu glad, når jeg ser vores butikspersonale stå totalt efter myndighedernes anbefalinger med 10 meters mellemrum og pakke gaveæsker, som skal sendes ud i hele verden,« siger Johan Bülow, der oplyser, at de har sendt varer ud til 100 lande:

»Jeg er hamrende stolt af mit personale, som har rykket sammen og prøver at finde nye veje. Selv om vi er 350 medarbejdere i dag, så er der stadigvæk en iværksætterkultur, hvor man kan rykke på tingene.«

Johan Bülow erkender, at det på sigt kan blive problematisk økonomisk, hvis krisen og nedlukninger trækker for langt ud.

Men han trives med det pres, coronakrisen har bragt med sig.

»Jeg befinder mig godt i det miljø. Det er nu, jeg kan mærke på min krop, at jeg står tidligt op om morgenen og prøver at få noget til at ske. For mig som iværksætter falder det nemt. Jeg har fra min barndom lært at løse tingene selv og løse dem hurtigt,« siger Johan Bülow:

»Vi tager situationen hamrende alvorligt. Men det handler om at komme tidligt af sted. Det er nu, vi skal klemme ballerne sammen. Det har været en fed oplevelse at se, hvordan hele teamet står sammen og arbejder målrettet efter at blive den bedste udgave af os selv i den her situation.«

Om de flotte salgstal siger Johan Bülow ganske enkelt:

»Det er noget, man kun kunne drømme om, og det gør mig stolt.«