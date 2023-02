Lyt til artiklen

De har krævet en folkeafstemning. De har indsamlet over 450.000 underskrifter. De har netop stået bag en stordemonstration på Christiansborg Slotsplads.

Fagbevægelsen er kravlet så højt op i store bededagstræet, at det kan spænde ben for et ja fra medlemmerne til de kommende overenskomster.

Sådan lyder vurderingen fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, efter B.T. tidligere torsdag kunne løfte sløret for, at både fagbevægelsen og arbejdsgiverne nu har erkendt, at regeringen ikke er til at rokke i forhold til afskaffelsen af store bededag, og at parterne derfor nu arbejder konstruktivt på at lande nye overenskomster for 600.000 privatansatte.

»Både arbejdsgiverne og fagbevægelsen ønsker at undgå en storkonflikt. Problemet er bare, at fagbevægelsen har koblet overenskomstforhandlingerne meget tæt sammen med afskaffelsen af store bededag, og at afstemningerne om overenskomsterne derfor meget vel kan ende som en folkeafstemning for eller imod afskaffelsen af store bededag,« siger Joachim B. Olsen.

Fagbevægelsen har opildnet lønmodtagerne under slagsmålet om store bededag. Hvis det skal lykkedes fagbosserne at få medlemmernes ja til en ny overenskomst, skal fagbosserne bruge mange kræfter på at tale gemytterne til ro igen, vurderer politisk kommentator på B.T. Joachim B. Olsen.

»Fagbevægelsen har jo ikke gjort voldsomt meget for at hidse sine medlemmer ned. Tværtimod. Men det skal de så i gang med nu.«

Som B.T. skrev tidligere torsdag, vil fagbevægelsen og arbejdsgiverne i blandt andet Dansk Industri med stor sandsynlighed kunne blive enige om en aftale ved forhandlingsbordet.

Den store prøve kommer, når aftalen skal til afstemning blandt lønmodtagerne, påpeger Joachim B. Olsen:

»Det bliver helt afgørende, om fagbevægelsen nu formår at få deres medlemmer til at skille sagen om store bededag fra de forhandlede resultater i de nye overenskomster.«

Arbejdsmarkedsforsker og professor emeritus ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen pointerer tidligere torsdag over for B.T., at fagbevægelsen allerede nu skal begynde at forventningsafstemme med sine medlemmer.

Den analyse deler Joachim B. Olsen.

»På arbejdsgiversiden er der en del, der mener, at det ikke har været hjælpsomt, at fagbevægelsen har kørt det hele så hårdt op. Nu er spørgsmålet, om fagbevægelsen kan nå at hidse sine medlemmer ned igen. Det er opgaven, men der er en reel risiko for, at det ikke vil lykkes, og at vi ender i en storkonflikt.«

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T.

Den seneste storkonflikt udspillede sig i 1998. Den fik tilnavnet gærkrisen, fordi supermarkederne løb tør for almindelige dagligvarer som blandt andet gær. Cirka 450.000 privatansatte nedlagde arbejdet 27. april og gik først i arbejde igen efter Nyrup-regeringens 6. maj afsluttede konflikten med et regeringsindgreb.

Skulle det ende i konflikt i år er Joachim B. Olsen overbevist om, at SVM-regeringen vil afslutte konflikten inden for maksimalt 10 dage, da det samfundsøkonomisk koster dyrt at lade konflikten køre.