I takt med at coronakrisen de seneste måneder har fået millioner af mennesker over hele verden til at købe mundbind, er modehuse i alle afskygninger begyndt at producere fashionable, moderigtige mundbind.

Men hvad er egentlig moderigtigt, og hvad er direkte grimt? Det spørgsmål hjælper designer Jim Lyngvild dig her med at besvare, når han tager 12 modehuses mundbind under kærlig behandling.

Før bedømmelsen starter, vil Jim Lyngvild dog gerne komme med en hurtig påmindelse:

»Det er vigtigt, at man undersøger, hvor meget de her mundbind lever op til kravene, inden man bruger penge på dem. For det kan blive mere farligt end gavnligt, hvis man tror, at det beskytter, uden at det reelt har den effekt,« understreger Jim Lyngvild:

»Corona er ikke en leg, det er en sygdom, der slår mennesker ihjel. Nogle steder skal man have mundbind på, og det er ikke særlig kønt, men vi har det ikke på for at være pæne, men for at beskytte hinanden.«

I det følgende bedømmer og rangerer Jim Lyngvild 12 mundbind fra alverdens modehuse i tilfældig rækkefølge:

Først præsenteres navnet, prisen og mundbindets placering i den samlede stilling, og så får du Jim Lyngvilds bedømmelse råt for usødet.

Adidas (3 stk. 129 kroner) – 2.-plads

Foto: PR-foto adidas.com Vis mere Foto: PR-foto adidas.com

»Det er rigtig smukt, enkelt og elegant. Det ser ud, som om det er behageligt at have på. Det får mig til at tænke mere på luftforurening end på corona.«

»Jeg kunne godt finde på at købe det, hvis jeg skulle til Beijing efter coronakrisen og ville beskytte mig imod luftforurening.

ASOS (2 stk. 119 kroner) – 12.-pladsen

Foto: PR-foto asos.com Vis mere Foto: PR-foto asos.com

»Det er virkelig grimt. Det ligner et par trusser, du har viklet omkring munden. Jeg ville næsten hellere have et par brugte herreunderbukser omkring munden end den klud. Det er idioti og ligner noget, man bare vil tjene penge på.«

Victoria's Secrets (78,06 kroner) – 10.-pladsen

Foto: PR-foto victoriassecret.com Vis mere Foto: PR-foto victoriassecret.com

»Det irriterer mig, at man gør mundbind til noget lillepige og sødt og 'Se, hvor sexet jeg er'. Den virker meget Victoria's Secret-agtig og sikkert noget, man kunne bruge i en sexleg, men det er ikke særlig coronaagtig.«

Lilly (95 kroner) – 11.-pladsen

Foto: PR-foto lilly.dk Vis mere Foto: PR-foto lilly.dk

»Jeg forstår det ikke, hvorfor skal Lilly lave mundbind. Det er bare fjollet. Stoffet passer slet ikke til deres koncept.«

Northmasks (98,94 kroner) – 6.-pladsen

Foto: PR-foto northmasks.com Vis mere Foto: PR-foto northmasks.com



»Det er sjovt, kækt og flabet. Det er et statement og ikke noget, man tager på for at beskytte sig imod corona. Det er mere et stykke kunst end et mundbind.«

Vistaprint (140 kroner) – 5.-pladsen

Foto: PR-foto vistaprint.dk Vis mere Foto: PR-foto vistaprint.dk

»Det er visuelt smukt og grafisk flot. Men det er mange penge at tage 140 kroner for et mundbind.«

Hugo Boss (199 kroner) – 8.-pladsen

Foto: PR-foto Hugo Boss Vis mere Foto: PR-foto Hugo Boss



»Det ligner noget, de har lavet, for at det passer til deres kollektion, og som er til dem, der gerne vil signalere 'Jeg går med Hugo Boss'.«

»Hvor ville det være sejt, hvis de havde lavet et mundbind, der kostede 10 kroner, fordi de gerne ville være med til at beskytte folk uden at tjene på det.«

Metamorphoza (79 dollars/499 kroner) – 3.-pladsen

Foto: PR-fot metamorphoza.com Vis mere Foto: PR-fot metamorphoza.com

»Jeg tror, at det kan blive moderne, fordi det har en spændende form og både dækker munden, samtidig med at det er et tørklæde.«

»Den ligner ikke noget, der beskytter mod corona, men det er et smukt stykke beklædning. Det er så dyrt, at det er et stykke kunst, man køber, og ikke noget, der skal beskytte.«

Collina Strada (100 dollars/ 631,75 kroner) – 4.-pladsen

Foto: PR-fot Collina Strada Vis mere Foto: PR-fot Collina Strada

»Det er enorm smukt. Det er et stykke unika design, som burde være på en udstilling om corona. Der ville det have sin berettigelse.«

»Men den skal ikke sættes i produktion, så man kan bære det. Det ligner ikke noget, der beskytter mod corona, og det ville miste sin kunstneriske værdi, hvis for mange mennesker køber det.«

Wolford (220 kroner) – 7.-pladsen

Foto: PR-fot Wolford Vis mere Foto: PR-fot Wolford

»Modellen er flot, men selve mundbindet signalerer mere, at man vil promovere Wolford, end at man skal beskytte sig imod corona. Det er nok noget af det billigste, man kan købe i deres butik, og derfor har de nok solgt så mange af dem.«

»Det er genialt, at de har lavet mundbind til deres medarbejdere, men det er ikke noget, de skal sælge og tjene penge på.«

Skims (8 dollars / 50,50 kr) – 9.-pladsen

Foto: PR-foto skims.com Vis mere Foto: PR-foto skims.com

»Den er bare kedelig. Jeg har ingen følelse for det. Hvorfor skal Kim Kardashian lave et mundbind? Jeg er også designer, men jeg laver ikke mundbind. Hvorfor skal hun bruge sin celebritystatus til at tjene penge på corona?«

United Colours of Benetton (8 kroner ved køb for over 600 kroner) – VINDER – 1.-pladsen

Foto: PR-foto Benetton Vis mere Foto: PR-foto Benetton

»Den ligner et rigtigt mundbind. Ved første øjekast ligner den homoflaget, men det er det ikke, det er jo United Colour of Benettons farver.«

»Det er det, jeg bedst kan lide, for den ligner et medicinsk mundbind, og det ligner, at man har taget problematikken seriøst. Og så kan jeg godt lide, at det kun koster 8 kroner.«