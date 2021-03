Det var en af de mail, som Jesper Sørensen normalt sletter helt automatisk, der blev startskuddet til en proces, som endte med at spare ham godt 67.000 kroner.

I emnefeltet stod der »noget med at samle sine lån«, husker Jesper Sørensen. Et emnefelt, der fik ham til at stoppe op.

Jesper havde nemlig to relativt store forbrugslån, som havde bygget sig op gennem mange år.

Små lån, som var blevet betalt med lidt større lån, indtil han så sad her i sit hjem og læste mailen i starten af marts.

Jesper Sørensen lagde sine forbrugslån sammen og sparede 67.000 kroner i omkostninger. Foto: Privat Vis mere Jesper Sørensen lagde sine forbrugslån sammen og sparede 67.000 kroner i omkostninger. Foto: Privat

»Det fik mig til at undersøge, hvad jeg præcist skyldte,« husker 54-årige Jesper Sørensen fra Rødovre.

Han kunne se, at han havde en kassekredit hos Coop Bank på 101.645 kroner til fem procent i rente med fem års resterende løbetid.

Og så havde han et forbrugslån hos Bank Norwegian på 211.700 kroner til ti procent i rente med knap ti års resterende løbetid.

En samlet gæld på på 313.345 kroner, som ville løbe op i en samlet tilbagebetaling på 446.618 kroner over i alt ti år.

»Med så høj en rente og så lang en løbetid kommer man jo ingen vegne,« konstaterer Jesper Sørensen.

Så han gik i gang med at se sig om efter et alternativ.

Han brugte Mybankers sammenligningsværktøj, da den mail, han havde fået, var et nyhedsbrev fra Mybanker. Og så gik det pludselig stærkt.

»Jeg endte hos Express Bank, hvor jeg fik samlet hele mit lån til fem procent i rente over seks år. Det ender jeg med at spare 67.053 kroner på i renter og gebyrer. Det var en nem måde at spare penge på, og i dag ærgrer det mig, at jeg ikke har gjort det noget før,« siger Jesper Sørensen.

Rigtig mange danskere står lige nu i en situation, hvor de kan gøre som Jesper. Uanset om du har et forbrugslån, en kassekredit, et boliglån eller et realkreditlån.

»Der er mange, der har mulighed for at spare penge ved at lægge lån om. Hvis ikke man følger med i, hvordan markedet udvikler sig, kommer man hurtigt til at betale for meget. Man skal være aktiv,« siger Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Hvis du som Jesper har et forbrugslån, kan du måske helt automatisk få sænket din rente.

Ny lovgivning betyder nemlig, at det er ulovligt at tage mere en 35 procent i ÅOP. Har du lige nu et gammelt lån, hvor ÅOP er højere end 35, og kan du få et andet selskab til at overtage dit lån, vil du automatisk falde få et billigere lån.

FAKTA: Tip til at lægge lån om »Man skal huske, at banker og låneudbydere er forretninger. Du skal spille dem ud mod hinanden og få dem til at give deres bedste bud på, hvordan de kan omlægge dine lån,« siger Morten Bruun Pedersen fra Forbrugerrådet Tænk: »Få styr på alle detaljerne i dit lån og skriv det ned. Få styr på dit rådighedsbeløb. Hav de ting klar og kontakt så en række forskellige banker og hør, hvad de kan gøre det for.« Hos Mybanker minder Ans Khawaja om, at man ikke kun skal se på renteniveauet, når man overvejer at lægge lån om. Også etableringsomkostninger er vigtige at holde for øje. Om forbrugslån siger han: »Man skal spørge flere udbydere. Selvom man får nej et sted, kan det være, man får ja et andet. Selskaberne vurderer ikke på samme måde. Man kan jo også tale med det selskab, man er hos i forvejen om at få bedre vilkår,« siger Ans Khawaja: »Det er altid en individuel vurdering. De kigger typisk på bopæl, arbejde, hvor længe man har boet samme sted, hvad man har af låneforhold, om man er samboende eller single osv. Over tid ændrer ens kreditværdighed sig. Den kan godt være bedre i dag, end den var da du optog lån.«

Også hos Mybanker er vurderingen, at der er rig mulighed for at spare penge lige nu.

»Folk, der har optaget lån, inden der blev indført et loft på ÅOP, bør helt klart se på muligheden for at lægge om. Der kan være rigtig mange penge at spare. Renten er generelt faldet på både realkreditlån og forbrugslån,« siger Ans Khawaja, kommerciel direktør i Mybanker:

»Der er kommet flere udbydere af forbrugslån de seneste år, og konkurrencen er blevet skærpet. Det er en fordel, hvis man vil lægge sit lån om eller samle lån til mere fordelagtige vilkår.«

Tilbage i Rødovre har Jesper Sørensen fået blod på tanden.

Siden han lagde sit lån om og sparede en ganske betragtelig sum penge, har han tænkt over, om han måske kunne have fået det endnu billigere.

»Jeg har da overvejet, om jeg kunne have gjort det billigere ved at gå direkte til banken i stedet for. Men det her var en nem løsning,« siger Jesper Sørensen:

»Men det er bare med at tage det roligt, når man skal lægge sine lån om. Når man optager lånet, er man måske på røven og skal bruge 20.000 kroner, og så godtager man jo bare de vilkår, der kan fikse ens problem her og nu. Men når man skal slå lån sammen, står man i en anden situation og kan sige nej, hvis ikke de vilkår er tilfredsstillende.«