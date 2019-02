Når du forlader supermarkedet og har købt en osteskærer, en pose sugerør eller en bageform, som du egentlig ikke havde planlagt at købe, er der god mulighed for, at Jesper Bou og hans medarbejdere fra ABA Nonfood har været på spil.

Jesper har gennem 30 år finpudset en metode, som får dig til at foretage impulskøb i supermarkedet.

Helt konkret er han ekspert i at få dig til at købe køkkenudstyr, du ikke vidste, du ville have.

»Det er faktisk mere impuls i at købe køkkenudstyr, end der er i slik,« siger Jesper Bou, direktør for ABA Nonfood, og uddyber:

»Vi er eksperter i at få dig til at impulskøbe. Men vi narrer ikke folk. Vi frister og husker kunder på, hvad de mangler og har brug for. De skal være glade for deres implskøb, ellers er det ikke en succes,« siger Jesper Bou.

Hans impuls-teknik har fået kunder til at hælde ekstra varer i kurven i stort omfang.

Hans trick er så effektivt, at den aftale, han har med Salling Group, hvor han skaber impulskøb i Føtex og Bilka, netop er blevet udvidet markant.

Men hvordan bærer han sig ad? Jesper Bou kommer med et eksempel:

En udstilling, der får dig til at købe grydeskeer ved siden af produkter, du ofte vil tilberede i en gryde. Foto: ABA Nonfood Vis mere En udstilling, der får dig til at købe grydeskeer ved siden af produkter, du ofte vil tilberede i en gryde. Foto: ABA Nonfood

»Du kommer ind i en butik, hvor der står en stor palle med mel på tilbud. Du er der for at købe mel og noget til glasur til en kage. Ved siden af pallen skaber vi en reol med et sortiment, der har med bagværk at gøre,« forklarer Jesper Bou og uddyber:

»Pludselig har du også købt den bageform, som passer til din kage, og de sprøjteposer, du havde glemt, du var løbet tør for.«

Med en simpel teknik kan Jesper Bou booste salget af noget så simpelt som en osteskærer.

»Du er i supermarkedet for at købe brød eller ost et par gange om ugen. Så i nærheden af de varer placerer vi en god osteskærer, for der kommer du langt hyppigere, end du kigger efter en decideret osteskærer,« siger han og kommer med et nyt eksempel:

Salget af pynt til kager bliver boostet af at hænge ved kiks og kager. Foto: ABA Nonfood Vis mere Salget af pynt til kager bliver boostet af at hænge ved kiks og kager. Foto: ABA Nonfood

»Det samme med en skrællekniv. Du køber gulerødder to gange om ugen. Så hvis du hænger skrællekniven ved gulerødderne, så bliver kunderne opmærksomme på det, og så er der en langt større mulighed for, at de køber den med.«

Teknikken er nøje afmålt. Jesper Bou og hans medarbejdere bruger ofte flere timer i en butik, når de laver en strategisk placering.

Det er ikke usædvanligt, at de overvåger området og ser på, om teknikken virker.

»Det vigtigste er, at vi ikke flytter salget, så en kunde, der ville købe en bageform i isenkram, køber den ved melet. Vi kan dokumentere, at vi ikke bare flytter et salg rundt i butikken,« siger Jesper Bou:

Salger af slikposer bliver øget, når det hænger ved slik. Foto: ABA Nonfood Vis mere Salger af slikposer bliver øget, når det hænger ved slik. Foto: ABA Nonfood

»Vi får fat i kunder, som på et eller andet tidspunkt skal bruge den bageform, og så får vi dem til at købe den, mens de er hos vores kunde.«

Han forklarer, at man kan sælge varer med hans teknik på mere end 500 måder.

»Det kan være et stegetermometer ved krydderierne, en kaffeske ved kaffen, sugerør ved juicen. Jeg kan blive ved,« siger Jesper Bou.

ABA Nonfood sælger også køkkenudstyr engros. Deres nye aftale med Salling Group betyder, at firmaet vokser fra 13 ansatte til 18.