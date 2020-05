Et stykke inde i april skulle Jens Andersen fra Aalborg købe havemøbler til sin helt nye kolonihave. Så han bestilte fra Jysk og glædede sig til at tage møblerne i brug.

Men det, der skulle være en god oplevelse, er kørt af sporet. Jens er blevet én ud af et støt stigende antal kunder, som raser over Jysk.

I første omgang gik det ellers efter planen for Jens. Han bestilte sine havemøbler og fik så besked på, at møblerne ville ankomme til hans firma i Aabybro lørdag den 18. april mellem 12.00 og 18.00.

»Min medarbejder i firmaet var klar til at tage imod. Men klokken 18 havde vi intet hørt, så jeg gav ham fri. 20.20 ringer chaufføren så og siger, at han er der om en halv time,« fortæller 52-årige Jens Andersen:

Jens Andersen er træt af Jysk. Foto: Privat Vis mere Jens Andersen er træt af Jysk. Foto: Privat

»Jeg forklarede ham, at jeg ikke kunne køre fra min lejlighed i Aalborg til Aabybro, fordi jeg havde fået lidt at drikke. Så han kørte igen.«

Dagen efter ringede Jens til Jysk. De beklagede, men havde en løsning.

Der var kommet møbler hjem til Jens’ lokale Jysk i Aalborg. Så han kørte ud og hentede dem der i stedet, betalte 1.700 kroner, og så var alt i orden.

Indtil han dagen efter, mandag, fik en besked om, at de møbler, som han ikke havde fået leveret lørdag, nu var på vej alligevel.

»Jeg ringer til Jysk. De kan godt se, det er en fejl, men de har allerede trukket pengene. Det var 1.700 plus 295 for leverance. Dem ville jeg få refunderet inden for fem til 10 dage,« siger Jens Andersen.

Men intet skete der. Dagene gik. Der kom ingen penge.

Jens forsøgte flere gange at komme i kontakt med Jysk for at høre, hvad der foregik, men det var umuligt.

Ingen tog telefon. Deres chatfunktion var lukket.

Efter lang tid i kø lykkedes det endelig Jens at komme igennem til en medarbejder tirsdag.

»Hun forklarede, at jeg ikke havde fået mine penge, fordi de ikke havde fået møblerne tilbage fra fragtmanden. Han kører stadigvæk rundt med dem. Det har jo ikke noget med mig at gøre. Jeg skulle have haft mine penge for flere dage siden,« siger Jens Andersen og erklærer sig ‘pissetræt’ af Jysk:

»Jeg synes, det er urimeligt. Det er grotesk, at så stor en koncern sejler rundt, som den gør. Jeg bliver frustreret,« siger Jens.

Og han er ikke den eneste.

De seneste dage har et stort antal danskere savet Jysk midt over på sociale medier og ikke mindst Trustpilot, hvor et-stjernede anmeldelser af mastodonten hober sig op.

I mange tilfælde er temaet det samme: Der går lang tid med levering, og kunderne kan ikke få fat på Jysk-medarbejderne.

Hos Jysk erkender man først og fremmest, at Jens’ sagsforløb ikke ser kønt ud.

»Det er selvfølgelig ikke okay, og vi må erkende, at der er kunder, som den seneste tid ikke har fået den service, man skal kunne forvente fra Jysk,« siger Rune Jungberg Pedersen, kommunikationsdirektør i Jysk.

Han forklarer, at de mange problemer er opstået, fordi Jysk under coronakrisen har måttet lukket butikkerne i mange lande. Det har skabt et stort pres på Jysks onlineforretning.

Og selv om man har ansat flere medarbejdere - og i perioder lukket for onlinebestilling - har man ikke kunnet følge med.

»Vi har kæmpet med det her i noget tid, og selv om mine kolleger i kundeservice har ydet en kæmpe indsats, er der helt sikkert kunder, som har oplevet en service, der ikke er okay. Det er en ren tilståelsessag,« siger Rune Jungberg Pedersen:

»Det er vi super kede af. Jeg vil gerne, på vegne af Jysk, sige undskyld til de kunder. Vi gør alt for at sørge for at få løst udfordringerne hurtigst muligt.«