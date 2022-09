For godt halvanden uges tid annoncerede erhvervsminister Simon Kollerup, at han vil nedsætte et forum.

Det skal se nærmere på, om virksomheder i Danmark har udnyttet den galoperende inflation til at puste priserne kunstigt op og score kassen.

En mistanke, rigtig mange danske forbrugere går rundt med i baghovedet, efter de har set enormt høje prisstigninger skylle ind over landet de seneste mange måneder.

Der gik få timer, fra ministerens melding, til modkampagnen begyndte at rulle.

For selvom dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group umiddelbart reagerede ved at sige: »I kan bare komme og kigge, vi har intet at skjule«, så vendte stemningen sig hurtigt mod ministeren.

Erhvervsorganisationer mente, at sådan et pristjek er at mistænkeliggøre erhvervslivet.

Kommentatorer i erhvervslivets hofmedier rakker dagligt ned på ministeren og har kaldt det nærmest farligt og latterligt, at han mistænkeliggør erhvervslivet.

Venstre har angrebet pristjekket og kaldt ministeren i samråd.

Hvor vover erhvervsministeren at stille sig på forbrugernes side og se nærmere på, om der er gribbe på spil? Hvad bilder manden sig ind?

Vi så en lignende reaktion – det er faktisk lidt af et deja-vu – da samme minister begyndte at stille spørgsmålstegn ved bankernes negative renter.

Reaktionerne viser meget godt, hvor stor magt de her sektorer har i Danmark, og hvor lidt magt forbrugerne et eller andet sted har, når det kommer til at have stærke stemmer i den offentlige debat.

Vi taler om, at priserne er eksploderet. Det er et faktum. Vi skal tilbage til 1983 for at se noget lignende.

En minister foreslår så, at vi skal se nærmere på de priser og lige sikre os, at forbrugerne ikke bliver plukket unødigt af opportunister.

Bliver det fejret, at en politiker for en gangs skyld lytter til forbrugernes bekymringer? Nej.

I stedet handler medienarrativet hovedsagelig om, hvor forfærdelig en idé det er.

Som forbruger kan jeg da godt forstå, at når man ser en ost stige med 50 procent på få måneder, så tænker man: »Hvad er det egentlig, her foregår?«

Erhvervslivet har forklaret os det masser af gange – elpriser, gaspriser, brændstofpriser, indkøbspriser stiger, så derfor stiger dine priser også.

Det er utvivlsom sandt, at virksomhederne er blevet ramt af store ekstraomkostninger.

Mit indtryk er helt klart, at eksempelvis dagligvarevirksomhederne i Danmark er hæderlige virksomheder med gode værdier.

Derfor er det vel også helt uproblematisk, at et pristjek undersøger prisudviklingen nærmere?

Jeg ved, at de her brancher ikke bryder sig om, at der er opstået mistanke om, at de skummer fløden.

Flere af dem har kritiseret mig personligt, fordi de mener, at mine kommentarer her på bt.dk bidrager til mistænkeliggørelsen.

De – detailvirksomhederne – må da have en klar interesse i at få kortene på bordet?

Forbrugerne vil gerne have vished for, at de betaler en konkurrencedygtig pris.

Virksomhederne vil gerne have afkræftet al mistanke om, at de puster priserne kunstigt op.

Det bør være en smal sag. Lad os dog få kortene på bordet. Hvis alt går, som kritikerne af det her pristjek mener, det vil gå, så er alle glade.