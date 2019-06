Jannie Andersen havde hænderne oppe over hovedet og et bredt smil om munden, da hun i 2016 vandt et gavekort på 20.000 kroner til rejseportalen Travellink.

Det har i dag forvandlet sig til korslagte arme og en hængende mule.

Smilet begyndte første gang at falme, da Jannie i 2017 kontaktede Travellink for at bruge sit gavekort på sin og mandens drømmerejse.

Her fik hun at vide, at hun selv skulle lægge de 20.000 kroner ud, og så ville de refundere beløbet efterfølgende.

Jannie troede ikke sine egne ører.

»Jeg tænkte: Det er fandeme løgn. Jeg har fået et gavekort, så det kan da ikke være rigtigt, at jeg skulle lægge pengene ud, og det havde jeg desuden heller ikke midler til. Hvem kan lige lægge 20.000 kroner ud uden at vide, hvornår de kommer tilbage? Tror de, jeg er idiot?,« siger 43-årige Jannie Andersen til B.T.

Men det slutter slet ikke her.

Travellink holder nemlig fast i deres procedure, og op gennem 2018 forsøger Jannie at få dem til at forstå, at de må finde en anden løsning.

Efter lang tids tovtrækkeri går Travellink med til, at de i juni 2018 sender en såkaldt voucher med en rabatkode, som Jannie kan bruge til at få dækket de 20.000 direkte på hjemmesiden.

Men den virker ikke. Igen må Jannie gribe knoglen og ringe til Travellinks kundeservice. På det her tidspunkt har hun sendt et utal af mails og talt i flere timer med rejseportalen de seneste to år.

»Det er en kamp hver gang. Man er oppe mod et system, der ikke lytter. Jeg har haft lyst til at smide de 20.000 ud af vinduet, men så vinder de også bare, og det skal de ikke,« siger Jannie Andersen.

Tiden går, og Travellink formår ikke at sende en kode til Jannie, der virker.

Det er imod hendes vilje, men den 30. april 2019 går Jannie med på Travellinks præmis og bestiller en rejse til Malaga for 18.398 kroner, eftersom gavekortet udløber den 11. juni.

Straks efter skriver hun en mail til Travellink med konto- og registreringsnummer.

Og det er så nu, at vi går over i en gætteleg. For tror du, at Jannie i dag den 19. juni 2019 har modtaget de 20.000 kroner retur?

Svaret er selvfølgelig – og desværre – nej.

»Jeg tror ikke, vi får pengene. Jeg tror bare ikke på det mere. De har simpelthen håndteret det så latterligt dårligt, og det kan ikke være så svært at få overført de penge,« siger Jannie.

Jannie har skrevet og ringet til Travellink flere gange den seneste halvanden måned, og flere gange har de lovet hende, at pengene bliver sat ind på kontoen.

Men som sagt er der ikke sket noget.

B.T. har kontaktet Travellink, der ikke er vendt tilbage.

Til gengæld modtog Jannie pludelig en mail onsdag klokken 12.22 – tre timer efter, at B.T. tog kontakt til Travellink.

I mailen skriver Travellink:

'Først og fremmest vil jeg på vegne af Travellink beklage, at din sag har trukket så meget ud.'

'Jeg kan bekræfte, at vi har sat gang i en tilbagebetaling af 21.332 kroner. Det indebærer 18.398 for selve voucheren og 2.934 kroner for ulejligheden, da vores kunders tilfredshed er meget vigtig, og vi forsøger at give den bedst mulige service.'