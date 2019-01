Da 25-årige Jane Rosa Margot Hansen i sidste uge modtog en mail fra bahne.dk, hvor de oplyste, at hun endnu en gang var omfattet af et hackerangreb på deres webshop, blev hun godt gal i skralden.

For anden gang på få måneder måtte hun lukke et betalingskort - og denne gang skal hun selv betale banken for at få et nyt.

»Jeg er rigtig, rigtig sur over, at det sker to gange. Bahne bør som minimum betale for et nyt dankort,« siger Jane Rosa Margot Hansen, der til dagligt er studerende i Esbjerg.

Hun er en af de kunder, som er særligt hårdt ramt af problemerne hos bahne.dk.

Først blev hun ramt, da den hæderkronede butikskæde efter Black Friday måtte kontakte 3.337 kunder og bede dem om at lukke deres betalingskort, fordi deres oplysninger var stjålet i et hackerangreb.

Jane genfandt dog tilliden til Bahne og brugte så i slutningen af december sin mors dankort til at handle i deres webshop.

Nogle dage senere tikkede endnu en mail ind: Bahne var ramt af endnu et hackerangreb, og denne gang var Janes mors betalingsoplysninger så faldet i hackernes hænder.

»Jeg troede, at en butik som Bahne var et sikkert sted. Det er utroligt, at det her sker to gange for så stor en virksomhed,« siger Jane Rosa Margot Hansen og fortsætter:

Hackerangreb på Bahne.dk Kort efter Black Friday i november måtte bahne.dk kontakte 3.337 kunder og fortælle, at deres betalingsoplysninger var kompromitteret af hackere. I starten af januar måtte bahne.dk så kontakte 473 kunder og fortælle, at de var ramt af et lignende hackerangreb. Bahne.dk har siden hændelsen i januar været lukket helt ned.

»Min mor er – forståeligt nok - ret irriteret på mig, og jeg er i hvert fald helt færdig at med handle hos Bahne.«

Mest irriteret er Jane dog over, at banken nu kræver, at Janes mor skal betale 150 kroner for at få et nyt betalingskort.

I den mail, Bahne har sendt ud til deres kunder, opfordrer de kunderne til at lukke deres betalingskort. De skriver dog intet om, at de er klar til at kompensere kunderne, hvis det medfører ekstra udgifter.

»Jeg synes uden tvivl, de skal tilbyde os at betale de omkostninger. Ikke nok med at vi har fået stjålet vores oplysninger, som nu bliver solgt på det sorte marked. Vi skal også betale ekstra for det,« siger Jane Rosa Margot Hansen, som kalder situationen ’dybt ubehagelig’.

Gitte Nørregaard Falcon mener også, at bahne.dk må betale, hvis hun er blevet ramt igen. Hun måtte lukke sit kort i slutningen af november, hvor hun var en af 3337 kunder hos Bahne, som blev ramt af hackerangrebet på bahne.dk. Foto: Privat

I Forbrugerrådet Tænk er seniorøkonom Troels Holmberg enig i, at Bahne bør betale for, at Janes mor får et nyt dankort.

»Jeg mener klart, Bahne bør dække de her omkostninger. Det er deres ansvar, at sikkerheden er i orden,« siger Troels Holmberg.

Han forklarer, at der dog ikke er nogen lovgivning, som gør, at Jane Hansen kan afkræve kompensation fra Bahne.

Han mener i stedet, at kunder, der er havnet i samme situation, bør tage en snak med banken.

Sådan ser Bahnes hjemmeside ud i øjeblikket. Foto: B.T.

»Banken skal som udgangspunkt dække dit tab, hvis du er blevet udsat for svindel af den her karakter. Så jeg vil helt klart råde folk til at tage den med deres bank,« siger Troels Holmberg.

Hos Bahne er man ikke afvisende over for at kompensere kunderne, hvis de har udgifter til nye betalingskort.

»Spørgsmålet om kompensation tager vi i direkte dialog med den enkelte kunde, hvis kunden henvender sig og dokumenterer en udgift som direkte konsekvens af vores hackerangreb,« skriver Benjamin Røpke, administrerende direktør hos Bahne, i en sms til B.T.

Bahne.dk er fortsat lukket helt ned efter det seneste angreb. Benjamin Røpke forsikrer for, at Bahne 'arbejder hårdt' på at sikre, at lignende angreb ikke gentager sig.