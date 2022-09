Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det svarer til at forudbetale franskbrød hos bageren.«

Sådan en følelse sidder Jan Friberg fra Vordingborg med, når han kigger rundt i sit 170 kvadratmeter store hus. Han skal nemlig betale for gas, som han ikke har brugt.

For flere år siden investerede 64-årige Jan Friberg i alternative opvarmningsmuligheder af sit hus, såsom luft-vand-varmepumpe til brugsvand, brændeovn og en såkaldt luft-luft-varmepumpe.

Dermed bruger han kun gas i cirka fem til seks måneder om året. Men alligevel har han fået en regning på mere end dobbelt så meget, som han plejer. Prisen på gas er nemlig det seneste år steget med mere end 180 procent.

Jan Friberg skal betale for gas, som han ikke har brugt. Vis mere Jan Friberg skal betale for gas, som han ikke har brugt.

Det skyldes, at gasindustrien bruger en målemetode, hvor den er baseret på én måling om året. Derfor tages der ikke højde for, hvilke måneder gassen er blevet brugt.

»Det er urimeligt, at man kun bliver aflæst en gang om året. Sidste gang var januar sidste år, hvor vi havde 'normale' gaspriser. Og nu er priserne steget uhæmmet, jeg bliver aflæst igen, hvor de tager en årlig gennemsnitspris. Den skal jeg betale vel vidende, at jeg ikke haft tændt for gassen, siden energikrisen begyndte.«

Det vil sige, at Jan Friberg betaler en stor a conto regning uden at have haft et forbrug siden april.

»Jeg får pengene tilbage næste år, men jeg vil da hellere have dem på min egen konto end på Andel Energis konto,« fastslår han.

Jan Friberg har forelagt sagen og sin utilfredshed for Andel Energi, men det fik han ikke meget ud af, fortæller han.

»De siger, at sådan er systemet. At det bare er ærgerligt. Så man bliver straffet for at have brugt mange penge på alternative opvarmningsmuligheder.«

Ifølge Jan Friberg ligger problemet også i, at man som borger ikke får lyst til at investere i alternativer, der sparer på energiforbruget.

»Man er som gaskunde nærmest røget i bad standing,« siger han.

B.T. har kontaktet Andel Energi, der fortæller, at de ikke mener, at proceduren med én måling årligt ikke er optimalt lige nu:

»Med den ekstraordinære situation, som Europa står i lige nu, hvor uroen på de internationale energimarkeder gør gasprisen meget ustabil, er det selvfølgelig ikke optimalt kun at have én årlig måling. Med et mere fleksibelt system ville forbrugerne nemmere kunne tage kontrol over deres energiforbrug og dermed en lavere energiregning,« fortæller Jack Kristensen, funktionschef i Andel Energi.

Dog er det virksomheden Evida, som er ejet af Finansministeret, der er 'måleansvarlig'.

Har I planer om at genoverveje proceduren i disse tider med eksploderende energipriser?

»Evida følger situationen meget nøje og har løbende overvejelser om, hvordan vi kan bidrage til at hjælpe gasforbrugerne i en meget svær situation. Et generelt fald i gasforbruget er et af parametrene, man kan anvende, men som er forbundet med usikkerhed, da vi jo endnu ikke ved, om det bliver en kold eller en mild vinter, og da hver enkelt gaskunde ikke har sparet lige meget eller måske slet ikke på gassen,« lyder det fra Evida.

De forklarer, at de målere, som sidder ude hos de private forbrugere, er til manuel aflæsning. Og uden automatiske måleindberetninger vil det vil være en ressourcekrævende proces at indhente manuelle måleraflæsninger fra alle de cirka 370.000 gaskunder, som i dag er a conto-afregnede.

Efter dialogen med Evida har TV 2 mandag aften skrevet, at regeringen snarest vil præsentere en ny målemodel sammen med Evida. En løsning, der skal gøre det muligt for gaskunder at måle deres forbrug hvert kvartal frem for én gang om året.

»Jeg synes heller ikke, at den måde, tingene foregår på nu, er ok, og derfor har mit ministerie i noget tid været i dialog med Evida om at finde en model, der er bedre. Det, vi arbejder på nu, er en model, hvor man laver kvartalsvise aflæsninger i stedet for, og vi håber at kunne præsentere en løsning omkring det ganske snart,« siger klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) til TV 2.