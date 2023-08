»Jeg blev hentet med blå blink.«

Det fortæller V-formand, vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen i sit første interview, efter han for seks måneder siden blev sygemeldt med stress.

Ellemann befandt sig i Statsministeriet, da han fik et ildebefindende, fortæller han i et interview med DR tirsdag aften.

Han blev undersøgt for en blodprop i hjernen og hjertesygdom på Rigshospitalet, men der var ikke nogen tegn på fysisk sygdom.

Han troede, han var klar til at genoptage arbejdet, da han blev udskrevet fra Rigshospitalet, men kort efter blev han sygemeldt med stress.

Det er første gang, Jakob Ellemann-Jensen fortæller, hvor alvorligt hans stressudløste ildebefindende var.

Jakob Ellemann-Jensen fortæller, at han fortsat mener, at det var den rigtige beslutning, at Venstre trådte ind i en midterregering med Mette Frederiksen som statsminister.

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen afviser i det 10 minutter lange interview med DR, at han har vildledt Folketinget i sagen om våbenindkøb for milliarder af kroner fra den israelske våbenproducent Elbit Systems.

Han siger, at han har videregivet de oplysninger, han har fået af sit embedsværk til Folketinget, og at der ligger en redegørelse om sagen på hans skrivebord, som han se frem til at få læst.

Jakob Ellemann-Jensen gør det i interviewet klart, at hans politiske ambitioner rækker videre end posten som forsvars- og vicestatsminister.

Da tv-vært Kåre Quist spørger ham om, hvorvidt han går efter at blive statsminister efter næste valg, tøver Jakob Ellemann-Jensen ikke og svarer:

»Ja.«