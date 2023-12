Julen er en tid med mange udgifter, men for danskere som Jacob Hagerup er det også en gylden periode med tilbudsjagt og besparelser.

Jacob er en af de mange danskere, som lige nu fylder fryseren med gode tilbud.

»Jeg overvejede at tage i Netto en tredje gang, men så tænkte jeg ved mig selv 'er det lidt pinligt, det her?'«

Tirsdag eftermiddag handlede Jacob Hagerup først en steg til 15 kroner kiloet, men det var ikke nok, kunne han mærke. Det billige kød lokkede ham i Netto endnu en gang.

Jacob Hagerup er en af de glade tilbudsjægere, der nyder godt af de lave slagtilbud, der findes i december. Foto: Foto: Privat og Mads Claus Ramussen/Scanpix Ritzau Vis mere Jacob Hagerup er en af de glade tilbudsjægere, der nyder godt af de lave slagtilbud, der findes i december. Foto: Foto: Privat og Mads Claus Ramussen/Scanpix Ritzau

Klokken 21.45 om aftenen bar han derfor fire stege til en samlet vægt på 12 kilo mere hjem, som han så – trods begrænset fryserplads – kunne hakke op og gemme til senere.

»Det var lige ved, jeg var taget op for at skralde flere stege, fordi jeg vidste, de bare skulle smides ud,« siger familiefaren.

Jacob er ikke den eneste dansker, der benytter sig af nogle af årets allerbedste slagtilbud, som julen byder på.

Hos Salling Group, der driver Føtex, Netto og Bilka, har man godt bemærket, at der er kunder, som køber rigeligt ind for tiden.

Køber du også store mængder billige varer her i december?

»Men det er faktisk et lille udsnit at vores kunder, der køber så store mængder flæskesteg. Vi kan dog i sær se på smør, at der bliver købt op til maxgrænsen, så der er nok en del smør, der ender i fryseren rundt omkring,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, pressechef hos Salling Group:

»Men vi er forberedt på alle størrelser af indkøb. Der går et meget stort benarbejde ind i planlægningen af juleperioden, så vi er sikre på, at der er nok varer til alle. Det værste, der kan ske for os, er, at kunderne går forgæves. Så vi køber nok ind, det kan jeg love.«

For Jacob Hagerup har de mange flæskestegs-indkøb umiddelbart været en ganske fin forretning.

Han fik flæskestegene, der havde bedst før-dato på købsdagen, til 8 kroner kiloet.

Hvis man regner med en pris, der er fire gange så høj, har han på sine 12 kilo kød sparet lige knap 400 kroner.