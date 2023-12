Hvis du holder nytår i Stensballe ved Horsens, kender du helt sikkert til Jacob Hagerups fyrværkerishow.

Mere end 20.000 kroner bliver skudt lige op i luften.

»I tiden efter nytårsaften er der mange, der kommer hen i den lokale Netto og siger 'det var fedt'. Eller spørger om gode råd til at købe fyrværkeri.«

Og Stensballe Fyrværkerishow lyder da også som et festligt syn, hvis man er til raketter og krudt.

Nytårsaften klokken 22 skyder Jacob Hagerup showet af, men forud for det ligger der altså en masse arbejde.

Blandt andet tager han til salgsshow, hvor sælgere demonstrerer, hvordan fyrværkeriet ser ud, og her slæber han gerne sin datter og søn med. Det vil de gerne, selvom de ved, hvad der kan være i vente.

For når en fyrværkerientusiast møder andre af sin slags, skal der udveksles erfaringer.

»Jeg kan sagtens stå en time og bare tale om fyrværkeri – også uden jeg nødvendigvis køber mere end et par raketter og nogle gange slet ingenting.«

Jacob Hagerup og hans søn Walter nytårsaften. Foto: Foto: privat Vis mere Jacob Hagerup og hans søn Walter nytårsaften. Foto: Foto: privat

Det er efterhånden nogle år siden, at det gik fra at være Jacob Hagerups eget private show, til han rykkede om på en parkeringsplads hundrede meter væk, og folk begyndte at strømme til.

I 2014 flyttede han væk fra sin villavej, og i 2018 var første år med en egentlig plan for showet, fortæller han.

Et show, der efterhånden er blevet meget populært.

»Der var i hvert fald 200 til 300, der kom og kiggede sidste år,« siger han. Desuden var der 42 privatpersoner, som donerede til showet, ligesom at det blev støttet af en eller to erhvervsdrivende, har Hagerup regnet sammen.

Han skyder så al fyrværkeriet af klokken 22, så alle i byen og dem, der kommer udefra, har mulighed for at se det uden at skulle glip af årsskiftet.

Det betyder dog ikke, at han lader en mulighed for at skyde igen efter midnat passere forbi.

»Klokken tolv står jeg på min genbos terrasse og nyder alt det krudt, der bliver skudt af i byen, og klokken 00.20 skyder jeg så mit eget af for lige at sige til naboerne 'jeg er her, og jeg har stadig det gode krudt',« siger Jacob Hagerup og tilføjer:

»Altså ikke med ord, men med krudt selvfølgelig.«

Det krudt, der bliver fyret af efter midnat, koster Jacob Hagerup yderligere 3000 kroner, skyder han på.

Entusiasmen, der ligger bag den store dedikation, har været der lige fra barnsben, hvor også især Jacob Hagerups far var krudtentusiast.

Og nu er glæden igen givet videre til Hagerups to børn, som er stolte af fars show og fortæller om det i skolen.

Der er dog ikke kun udelt glæde at spore alle steder. Hans kone må nemlig i ny og næ bede om, at han ligger tankerne om fyrværkeriet på hylden – bare for en stund.

En opgave, entusiasten Jacob godt kan have svært ved, erkender han.