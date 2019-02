Hvis du følger et af dine lokale supermarkeder på Facebook, er du med stor sandsynlighed stødt på et nyt og meget populært koncept:

'Ja tak'-tilbuddene.

Konceptet fungerer oftest på den måde, at et supermarked deler et godt tilbud på Facebook, som der kun er et begrænset antal af.

Men du skal ikke på med jakken og løbe ned i supermarkedet for at købe varen. Nej, du skal bare skrive 'Ja tak' i kommentarfeltet.

'Ja tak'-tilbuddene er blevet populære på det seneste. Foto: Facebook Vis mere 'Ja tak'-tilbuddene er blevet populære på det seneste. Foto: Facebook

Når du har gjort det, har du sikret dig tilbuddet. Altså, hvis du vel at mærke var en af de 20, 40 eller 100, der var tilbud nok til.

Supermarkedet får solgt sine varer, mens du som forbruger gør et godt kup.

Det er vel en såkaldt win-win-situation?

Ikke hvis du spørger Sanne Dollerup, der er ekstern lektor i strategisk markedsføring på Aalborg Universitet.

»Det er jo fristende for supermarkederne lave de her tilbud på kort sigt, men ved at bygge sin markedsføring og sine reklamer op omkring det kan man risikere at underminere branchen og sætte den fysiske butik i større fare,« siger hun og foreslår i stedet, at supermarkederne skal investere mere i lokalområdet.

Problemet opstår nemlig, når vi som forbrugere bliver for vant til at spejde efter tilbud og flotte procentbesparelser.

»Det er generelt et problem med detailbranchen, at kunderne opdrages til kun at kigge efter tilbud,« fortæller Sanne Dollerup.

»Til sidst ender det med, at man mangler kakao eller vaskepulver, men venter med at købe det, til det kommer på tilbud.«

Og så siger det sig selv, at supermarkederne pludselig bliver nødt til at presse priserne ned med flere tilbud, hvis flere og flere kunder udelukkende spejder efter dem.

Men indtil videre gør supermarkeder altså i den grad brug af 'Ja tak'-tilbuddene på deres Facebook-sider, og tilslutningen er stor.

»Facebook er kommet så langt, at vi alle er på, og vi er trygge derinde. Det er lettilgængeligt, og så er det jo ofte gode tilbud med begrænset lager, hvor der er den her 'lige nu og her'-faktor, fordi man skal skrive 'Ja tak' med det samme,« fortæller Sanne Dollerup.

Markedsføringseksperten understreger derudover, at det er det simple i 'Ja tak'-tilbuddene, der også gør dem enormt populære.