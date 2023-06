Buongiorno til pastastrejke.

Italienerne er ved at få spaghetti bolognesen galt i halsen over pastapriserne i landet.

Og priserne på pasta er også stukket fuldstændig af. De er nu endt på et niveau, der er mere end dobbelt så højt som inflationen.

Derfor opfordrer den italienske forbrugerorganisation Assoutenti til en uge lang 'pastastrejke' for at få sænket priserne i forretningerne. Det skriver nyhedsbureauet AP.

En strejke har været længe undervejs. Men dråben, der fik bægeret til at flyde over, var da den italienske regering, oven på et krisemøde, besluttede sig for ikke at gribe ind i prisdannelsen.

Assoutenti har opfordret forbrugerne til at indlede en national strejke den 22. juni, hvor man så ikke skal købe pastaprodukter i en uge.

Og det kan have stor betydning, da hver italienske borger i gennemsnit spiser 23 kilo pasta om året,

»Pastastrejken er for at se, om det vil presse priserne ned, hvis pastaen forbliver på forretningernes hylder. Pastaprisen er absolut ude af proportion med produktionsomkostningerne,« siger Furio Truzzi, der er formand for gruppen, Assoutenti.

Tidligere har B.T. skrevet om, hvordan industriminister Adolfo Urso indkaldte til krisemøde tidligere i maj. Dette skulle være startskuddet til en ny kommission bestående af relevante myndigheder, forbrugerorganisationer og forhandlere.

Kommissionen skal overvåge prisændringer, som man ikke umiddelbart kan forklare.

Netop prisstigningen på pasta skyldtes, at prisen på hvede blev historisk høj efter Ruslands invasion af Ukraine. Den toppede i marts 2022, men er siden faldet igen.

Hvis man i forvejen synes, det er dyrt at købe pasta, går det helt galt, hvis man vil lave rettenpasta aglio e olio, som kræver både pasta og generøse mængder olivenolie.

