Giulia Cecchettin ville købe noget flot tøj, hun skulle have på til den store dag, hvor hun modtog sin kandidatgrad på universitetet.

Men da dagen oprandt stod Giulias plads tom – og årsagen har sendt chokbølger gennem Italien.

Det var den 11. november 22-årige Giulia Cecchettin mødtes med sin ekskæreste Filippo Turetta for at købe tøjet til sin dimission få dage senere.

I stedet forsvandt både hun og Turetta sporløst.

Få dage senere dukkede overvågningsbilleder fra en parkeringsplads nær Giulias hjem i Vigonovo nær Venedig op.

Det, de viser, har skabt en hidtil uset bølge af sorg, vrede og krav om forandring i Italien.

På overvågningsbillederne ses Filippo Turetta tæve sin ekskæreste. Giulia Cecchettin forsøgte at slippe væk, men forgæves.

Filippo Turetta gav hende gaffatape for munden, så hun ikke kunne råbe om hjælp, og tvang hende ind i sin bil, hvorefter han, ifølge anklagemyndigheden, kørte til et industriområde.

Det var sidste gang, Giulia Cecchettin blev set i live, skriver flere internationale medier, herunder BBC.

En uge senere blev Giulia Cecchettins lig fundet i en grøft i industriområdet, pakket ind i sorte plastikposer. Der var mindst 20 dybe stiksår i hendes hoved og nakke som tydelige vidnesbyrd på, at hun blev brutalt myrdet.

Mordet skulle være fundet sted 11. november – samme aften hvor ekskæresten havde overfaldet hende på parkeringspladsen og tvunget hende ind i bilen.

Da nyheden om den 22-årige universitetsstuderendes grusomme skæbne kom frem, fik det italienere over hele landet til at gå på gaden og protestere i et omfang, der ikke er set før.

»Det var dråben,« som Elisa Ercoli siger til BBC.

Demonstranter er gået på gaden over hele Italien. Billedet her er fra en demonstration i Milano 22. november. Foto: Piero Cruciatti/AFP/Ritzau Scanpix

Hun er leder af Differenza Donna, en ikke-statslig organisation som arbejder på at bekæmpe vold mod kvinder.

»I Italien bliver en kvinde dræbt hver tredje dag,« siger hun om problemets uhyggelige omfang.

I over halvdelen af tilfældene er kvindens partner eller ekspartner drabsmanden.

Demonstranter landet over kræver derfor et opgør med det, mange kalder en forankret patriarkalsk kultur, hvor mange mænd opfatter deres kvindelige partnere som deres 'ejendom'.

Demonstranterne kræver et opgør med det, mange kalder en patriarkalsk kultur i Italien. Foto: Piero Cruciatti/AFP/Ritzau Scanpix

Italiens første kvindelige premierminister, Giorgia Meloni, har udtrykt, at hun er 'forfærdet' over det bestialske mord på Giulia Cecchettin og lover, at der søsættes tiltag, som skal komme problemet med vold mod kvinder til livs.

Men ifølge mange italienske kvinder har politikerne slet ikke har gjort nok for at skabe den fornødne forandring.

Nye demonstrationer forventes i adskillige italienske byer lørdag, som samtidig er den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder.

Og den formodede gerningsmand Filippo Turetta?

Efter en menneskejagt, som stod på i en uge, blev han anholdt nær Leipzig i Tyskland. Han er endnu ikke formelt blevet sigtet i sagen, men forventes at blive udleveret til Italien i dag.

Tidligere på ugen blev de studerende på universitetet i Padova – hvor Giulia Cecchettin studerede og skulle have modtaget sit eksamensbevis – opfordret til at holde et minuts stilhed for at mindes hende.

I stedet valgte de studerende at klappe, synge, rasle med deres nøgler og at oplæse poesi.

De nægtede at være stille. Også de har fået nok.