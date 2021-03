En af de helt store isgiganter på verdensplan, som i Danmark går under navnet Frisko, er i al stilhed begyndt at udfase den ikoniske is Eskimo Is.

Det sker godt et halvt år efter, at Eskimo Is blev genstand for en hård debat i Danmark, hvor der blev sat spørgsmålstegn ved, om det er tidssvarende at bruge navnet eskimo, der kan opleves som nedsættende eller diskriminerende.

I første omgang valgte Hansens Is i juli at bøje sig efter en storm af henvendelser fra kunder, der var utilfredse med navnet Eskimo Is.

I dag sælger Hansens Is i stedet den ikoniske is under navnet O’Payo.

Også Naturli ændrede navnet, så Eskimo Is i dag sælges under navnet Solbær Drøm.

Da debatten rasede i sommeren 2020 lød det fra Frisko, at man ikke umiddelbart havde til hensigt at ændre navnet. Det skete blandt andet i et interview med Ekstra Bladet.

Men siden har piben fået en anden lyd.

Helt tilfældigt opdagede B.T.’s medarbejder en dag, at Eskimo Is havde skiftet navn på et af Friskos isskilte i København. I stedet gik isen nu under navnet Solbær Stang.

Og da B.T. spørger Unilever, der står bag Frisko-brandet, om man nu har droppet Eskimo Is, lyder svaret:

»Jeres observation er korrekt. Vi ændrer navnet til Solbær Stang, og det ruller vi ud de kommende uger og måneder. Indtil det er fuldt indfaset, vil man stadigvæk kunne opleve forskellige navne på nogle isskilte og indpakninger,« skriver Sandhya Forselius, pressechef for Unilever i Norden, til B.T. i en mail, og fortsætter:

»Solbær Stang afsejler bedre vores nyligt annoncerede sociale forpligtelser og beskriver også produktets smag mere præcist.«

»Ind imellem ændrer vi design eller indpakning af forskellige årsager. Det her er en normal proces for udrulning og er også en effektiv måde at undgå spild. For os som selskab og for mange af vores kunder er bæredygtighed vigtigt. Hvis vi, som i det her tilfælde, kan undgå madspil, vil vi altid forsøge at gøre det,« skriver Sandhya Forselius.