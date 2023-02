Lyt til artiklen

Det skulle have været en festlig dag med lidt godt i glassene til butikkens mange trofaste kunder.

Onsdag 1. februar 2023 kunne Tommy Steffensen nemlig fejre 35-års jubilæum som butikschef i Irma. Men i stedet for at skænke champagne til kunderne i Irma-butikken på Ordrupvej i Charlottenlund har Tommy Steffensen bogstavelig taget et sort sørgebind om armen, når han bevæger sig rundt mellem butikshylderne.

Den smertelige markering af jubilæet kommer i kølvandet på, at Coop-koncernen tirsdag overraskede alt og alle ved at meddele, at alle Irma-, SuperBrugsen- og Kvickly-butikker lukker og slukker og fremover samles under kædenavnet Coop.

»Det er totalt ambivalent at skulle være glad og stolt af at have været butikschef i Irma i 35 år og samlet have arbejdet i Irma i 46 år, samtidig med at man har medarbejdere og kunder, der er kede af det. Folk kommer jo og siger tillykke med tårer i øjnene,« siger Tommy Steffensen og tilføjer:

»Det gør fandeme ondt. Det er ikke sjovt at skulle stå med et glas champagne i hånden og sige, at Irma skal lukke. Så jeg tror bare, jeg går rundt i butikken i dag og taler lidt med kunderne.«

Tommy Steffensen fortæller, at flere af hans kunder har grædt efter at have modtaget nyheden om, at Irma snart er fortid.

»Jeg talte med en kunde i går, der med tårer i øjnene sagde, at hun havde handlet her de sidste 40 år. Hun fortalte, at man altid får hjælp til at finde varerne her i butikken, mens man bare får at vide, hvor man selv kan lede efter sukkeret i andre supermarkeder.«

Det var med kort varsel, at Tommy Steffensen selv fik overbragt nyheden om, at hans Irma-butik fremover skal føres videre som en Coop-butik.

Mandag klokken 16 modtog han besked fra sin chef om, at han skulle møde op på Brøndby Stadion klokken 8.30 tirsdag.

Her mødte alle Irmas butikschefer og en række Irma-folk fra hovedkontoret op.

»Vores direktør, Jan Larsen, fik ordet. Han startede med at stikke hånden i lommen og tage et sørgebind på. Han fortalte, at han blev hentet over til Coop for at få Irma til at blomstre, men at det ikke er det, Coop vil, og han derfor havde sagt sit job op,« fortæller Tommy Steffensen.

Da han havde sundet sig lidt, greb Tommy Steffensen knoglen og bestilte 700 sørgebind hos en leverandør. De skulle gerne blive leveret onsdag, og planen er at dele dem ud til kunder, medarbejdere og andre, der vil vise deres modstand mod nedlukningen af Irma.

»Det er en sorgens dag. Det er ikke bare en butik og en arbejdsplads, der lukker ned. Vi er meget familiære i Irma. Det er på en måde et familiemedlem, der går bort og tager os allesammen med,« siger jubilaren.

Tommy Steffensen er i disse dage sammen med en kollega ved at stable en markering af deres utilfredshed på benene.

Fredag i denne uge klokken 17 planlægger de at møde op i Ravnsborggade på Nørrebro, hvor den første Irma-butik udklækkes i en kælderbutik i 1886.

»Vi tænker at møde op derinde sammen med en masse Irma-medarbejdere med sort sørgebind for at markere, at det her er vi sgu ikke tilfredse med. Så må vi se, om 700 sørgebind rækker.«

Alfred Josefsen, som var topchef for Irma fra 1999-2012, har været ude at sige, at det er en forkert og irrationel beslutning at lukke Irma-kæden ned.

Tommy Steffensen er enig.

»Jeg håber, at Irma på en eller anden måde kan drives videre. Der er så mange kunder, der har skrevet til mig, at de gerne vil bevare Irma … Nu bliver jeg lige lidt rørt.«

Men hvorfor er det så smerteligt at lukke Irma-butikken. Butikken på Ordrupvej drives jo videre som Coop-butik?

»Jeg kan illustrere det med en lille historie: For fem-seks år siden havde Irma fødselsdag. Vi havde et tilbud på Irmas tun på dåse. Vi fik hurtigt udsolgt af vores egen tun, og så lånte vi tun på dåse af Coop. Vi var to et halvt år om at sælge de Coop-tun,« siger Tommy Steffensen og tilføjer:

»Mine kunder er ikke til den røde facade. Spørger man folk på gaden, hvad Irma er, så er det kvalitet, service, og så er det dyrere. Man tropper jo heller ikke op hos en Hyundai-forhandler, hvis man vil købe en kvalitets-Mercedes.«