Hvis man er i stand til at finde de rigtige virksomheder, så er der rigtig gode investeringsmuligheder indenfor de selskaber der beskæftiger sig med SaaS - Software as a Service.

Sådan lyder det fra Henrik Karlsen, der er medstifter og CEO i investeringsfonden Horizon3, der har fokus på globale vækst- og innovationsvirksomheder.

»Finder man de rigtige selskaber, så er de her forretningsmodeller enormt skalerbare og enormt profitable. Og dermed også enormt cash-flow-genererende. Det er interessant for os investorer,« siger Henrik Karlsen til Euroinvestor.

Han peger desuden på tre SaaS-selskaber fra fondens portefølje, som han mener, er interessante. Det vender vi tilbage til senere, da vi først skal kigge lidt på selve SaaS-begrebet, og hvad man ifølge Horizon3 bør kigge efter, når man analyserer selskaberne.

Kort fortalt er SaaS-selskaber virksomheder som sælger software som en service og ikke som et produkt. Et eksempel kunne være Microsofts Office-pakke, som man for år siden kunne købe på en CD-rom i sin lokale elektronikforretning og installere derhjemme. Når der så landede en opdatering et par år senere, skulle man ned i butikken og købe en ny version igen.

Nu sælger Microsoft sin Office-pakke som en digital abonnementsløsning, hvor man kan betale på måneds- eller årsbasis.

»Softwaren er dermed blevet en service, i stedet for et produkt du køber og ejer,« forklarer Henrik Karlsen.

Samme tendens ser man indenfor en lang række af software-områder - blandt andet indenfor cybersikkerhed, fremhæver Henrik Karlsen. Det er dog ikke alle virksomhedernes forretningsmodeller, der er abonnementsbaserede, andre kan være brugsbaserede. Det vil sige, at man eksempelvis kan få gratis adgang til en stor platform, men så kun betaler for det specifikke produkt, man bruger.

Fordelene ved forretningsmodellen er mange, mener Henrik Karlsen:

»Det skaber en mere forudsigelig omsætning for virksomhederne, og det giver dem en bedre forretningsmodel, der også er mere profitabel og forudsigelig. Og det kan man som investor jo godt lide fremfor store projektsalg,« siger han.

Der er dog visse ting, man skal være opmærksom på, når man kigger efter SaaS-virksomheder, mener han. Selskaberne har nemlig typisk høje faste omkostninger og meget lave variable omkostninger. Derfor er det vigtigt at kigge efter, hvornår et SaaS-selskab rammer en tilpas stor omsætning og volumensalg til, at selskabet kan begynde at tjene penge.

»Når de først bryder det punkt, så er der nogle af de her virksomheder der har et dækningsbidrag på 80 pct. Så for hver enkelt dollar der kommer ind, så batter det på indtjeningen,« siger Henrik Karlsen.

Dækningsbidrag er den del af omsætningen, som er tilbage, når omkostningerne er betalt.

Derudover bruger de i investeringsfonden Horizon3 også den såkaldte Rule of 40, når de vurderer SaaS-virksomheder. Reglen tilsiger, at et SaaS-selskabs omsætningsvækst lagt sammen med dets frie cashflowmargin gerne skal overstige 40. Eller med andre ord - der skal være balance mellem vækst i omsætningen og selskabets evne til at tjene penge.

Relativt få SaaS-virksomheder kan dog leve op til reglen, har konsulenthuset McKinsey for et par år siden konstateret, og derfor er det ifølge Henrik Karlsen vigtigt, at man sætter sig ind i selskaberne og vælger dem, der har en god balance mellem omsætning og evnen til at tjene penge - eller som er på vej til at få det.

»Det er ikke helt nok bare at have et spændende produkt, du skal også have en forretningsmodel, der gør, at du kan vokse produktet,« siger Henrik Karlsen.

Han mener desuden, at det også en god ide for investorerne at kigge på selskabernes net retention rate, som er et nøgletal, der dækker over selskabets evne til at fastholde og øge omsætningen på eksisterende kunder.

Derudover holder Horizon3 også øje med, om selskaberne har strukturel medvind og om de er markedsledende indenfor deres område.

Et af de SaaS-selskaber, som Horizon3 er investeret i, er Crowdstrike, som laver cybersecurity-løsninger. De er en af verdens ledende selskaber indenfor såkaldt endpoint-protection og agerer indenfor et område, hvor der er stigende efterspørgsel.

»Crowdstrike har en stærk vækst og er i stand til at konvertere meget af deres omsætning til frit cashflow. Det sker samtidig med, at de investerer i i vækst og innovation. Det tror vi, er en god langsigtet vinder, men der er også meget konkurrence på det her marked, så det skal man holde sig for øje,« siger Henrik Karlsen.

Crowdstrike-aktien er steget med 90 pct. i år indtil videre.

Et andet selskab, som er i porteføljen hos Horizon3 og som er i stand til at konvertere omsætning til frie pengestrømme, er Microsoft. Microsoft-aktien er indtil videre steget med 54,3 pct. i år.

»Det, der er ved Microsoft, er, at de har strukturel medvind - både fra cloudcomputing, som er vokset 27 pct. de sidste tolv måneder, og cybersecurity hvor de er verdens største leverandør. De er også en spændende AI-spiller, hvor de blandt andet har lanceret Copilot,« siger Henrik Karlsen.

Microsoft Copilot er en såkaldt LLM (large-language-models, red.) AI-løsning der er indkorporeret i Microsofts 365-apps. Brugerne skal betale ekstra for at udnytte den nye teknologi, som kan hjælpe med organisering og opsummering af tekst.

»Det er noget andet, som de her SaaS-virksomheder kan. De kan bygge nye forretninger, som kan skaleres på den eksisterende forretningsmodel,« lyder det fra Henrik Karlsen.

Den sidste aktie, som Henrik Karlsen fremhæver fra fondens portefølje, er The Trade Desk. Selskabet har bygget en annonceplatform til digital markedsføring, annoncører kan målrette deres annoncer meget præcist, ligesom de også kan måle det afkast, de får på annoncerne.

Trade Desk-aktien er steget med 45 pct. indtil videre i år, men gik tilbage med hele 16,6 pct. i fredag i sidste uge på grund af skuffende forventninger til omsætningen i fjerde kvartal. Ifølge Henrik Karlsen skyldes det blandt andet, at selskabet har lidt under manglende annoncer fra de amerikanske bilfabrikanter, som har været ramt af strejkende arbejdere.

Strejkerne er dog ovre, og derfor ser Henrik Karlsen ikke udfordringer for aktien på længere sigt.

»Tingene er egentlig tilbage ved normalen,« lyder det fra investoren, der gennem fonden udnyttede tilbagefaldet til at supplere op i aktien.

De seneste fem år er Trade Desk-aktien gået tilbage med 42,8 pct.

