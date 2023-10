Elbilselskabet Tesla kom skuffende ud af det seneste kvartal, og der er lagt op til, at investorerne sender aktien ned, når de amerikanske børser åbner senere i dag.

Intet er dog så skidt, at det ikke er godt for noget. I hvert fald ikke for tech-investoren Anders Bæk Møller, der ser det potentielle fald som en opkøbsmulighed.

Det fortalte han torsdagens udgave af Millionærklubben, hvor han var med på en telefon fra Aarhus.

»Den vil tage et stort dyk, det er helt sikkert. For mig konkret betyder det, at jeg ikke kommer til at sælge mine aktier, men at jeg ser det som en god købsmulighed,« lyder det fra investoren, der særligt har kastet sin kærlighed på aktier inden for tech og AI.

Tesla lukkede onsdag knap 5 pct. lavere, og i eftermarkedet faldt aktien yderligere 5 pct. Dog er der fortsat positivt fortegn for aktien, hvis man kigger på udviklingen siden årsskiftet. Her lyder stigningen på 124,5 pct.

Teslas regnskab for tredje kvartal viser en stigning i omsætningen på 9 pct. til 23,35 mia. dollar. Tallet var ventet at lande på 24,06 mia. dollar, skriver Marketwire.

Det justerede overskud pr. aktie endte på 66 cent. Her lød konsensusestimatet på 74 cent.

Dog fastholdt Tesla sin prognose om at producere 1,8 mio. elbiler i år.

»Det var et skuffende regnskab og også et lidt skuffende earningscall, som Elon Musk havde efterfølgende. Så det var generelt ikke så prangende. Jeg havde personligt selv set, at de havde skaleret produktionen lidt højere op eller haft mål fremadrettet for at skalere op,« siger Anders Bæk Møller i Millionærklubben.

Selvom Teslas seneste regnskab var en slukøret fornøjelse, ændrer det ikke på Anders Bæk Møllers overordnede syn på selskabet:

»Jeg er bullish og positiv på Tesla fremadrettet. Zoomer man ud og ser på det store billede af Tesla, er mine forventninger stadig uforandret. De står stadig rigtig stærkt.«

Anders Bæk Møller er uddannet civilingeniør og har været investeret i Tesla siden 2017. Han fik for alvor øjnene op for Tesla tilbage i 2015, da han sammen med sin far var ude at prøvekøre en Tesla Model S.

»Det var egentligt der, at jeg begyndte at dykke dybere ned i Tesla. Jeg købte mine første Tesla-aktier i marts 2017 til 20 dollar, nu ligger den langt højere,« har han tidligere sagt til Euroinvestor.