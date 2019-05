Det er bestemt ikke smil og glade dage, der præger IKEA i disse dage.

Et stort fald i overskuddet har nemlig fået møbelgiganten til at skrue bissen på over for dens ansatte, hvilket har skabt åbenlys uro mellem ledelsen og medarbejderne.

Det er den svenske avis Expressen, som kan berette om de interne stridigheder, der har taget fart efter stifter Ingvar Kamprads død.

Ingvar Kamprad døde i januar sidste år, og det er hans tre sønner, Jonas, Mathias og Peter Kamprad, som er de nye ejere. Men der er angiveligt tvivl om, hvorvidt det er sønnerne eller ledelsen, der træffer beslutningerne.

Ifølge Finans er den svenske avis kommet i besiddelse af interne dokumenter, der blandt andet viser, at flere ansatte er blevet tvunget til at genansøge deres eget job og i nogle tilfælde gå ned i løn.

Andre medarbejdere er blevet fritstillet med løn, mens flertallet i koncernens ledelsesgruppe selv skal være stoppet eller er blevet flyttet til andre funktioner.

IKEA havde sidste år et overskud på cirka 27 milliarder svenske kroner - svarende til 18,7 milliarder danske kroner. En pæn sjat, vil de fleste mene, men samtidig otte milliarder svenske kroner og 5,5 milliarder danske kroner færre end året før.

Og det er altså dette fald i overskuddet, der har fået IKEA til at sætte hårdt mod hårdt.

»Det gør ondt, når man skal foretage så omfattende forandringer« siger Lars-Johan Jarnheimer, der er formand for IKEA's moderselskab, Ingka Holdings, til Expressen.

Ifølge de interne dokumenter, som Expressen er i besiddelse af, skal forandringerne komme i tre bølger.

De går ud på, at mange ansatte i første omgang skal tvinges til at søge nye job internt i koncernen. Anden bølge indebærer fyringer af ansatte, der ikke har de rette kompetencer, mens tredje bølge bliver at ansætte nye medarbejdere.

Ingvar Kamprad stiftede IKEA, da han var blot 17 år gammel. Det er initialerne i hans for- og efternavn samt navnet på den gård og by, hvor han boede, der lægger inspiration til koncernens navn.