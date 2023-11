Bornholm, København, Fanø og Fyn.

Danmark har mange seværdige steder og landsdele, men læser man Forbes Magazine er der et helt særligt sted, som turister bør besøge.

Det amerikanske medie holder nemlig ikke igen med superlativerne, når de skal beskrive Nordjylland.

Et sted, de i en nyudgivet rejseguide kalder 'Danmarks bedst bevarede hemmelighed'.

Grenen ved Skagen er et af de steder, Sandra McGregor anbefaler, man besøger. Her det gamle fyr tæt på Grenen. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Grenen ved Skagen er et af de steder, Sandra McGregor anbefaler, man besøger. Her det gamle fyr tæt på Grenen. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Mens København er Danmarks ansigt udaftil for dansk turisme, så er Nordjylland et forfriskende alternativ,« lyder det i teksten.

Artiklen er skrevet af rejsejournalisten Sandra McGregor, og hun ved godt, hvad det er, den nordlige del af vores lille rige kan tilbyde besøgende.

»Denne maleriske landsdel giver en mulighed til rejsende for at opleve en mindre kendt side af Danmarks personlighed, fyldt med imødekommende lokale, uberørt landskab, utrolige kulinariske eventyr og fascinerende kulturelle attraktioner.«

Artiklen, som kalder Nordjylland for fantastisk, tager læseren med på en mulig fem dages ferie, der både byder på by og land.

Her anbefaler McGregor, at man besøger Kunsten museum i Aalborg, Bistro 123 på Vorupør Badehotel og en tur på Sandormen helt oppe ved grenen.

Et par eksempler på en lang liste over steder i Nordjylland, som er et besøg værd ifølge skribenten.