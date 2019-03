Coops tanker om eventuelt at erstatte Fakta, Kvickly og Brugsen-kæderne med nye kæder under navnene 'Coop Hverdag', 'Coop Extra', og 'Coop Mad' møder massiv modstand i Coops bagland.

»Det er noget, vi kommer til at kæmpe imod,« siger Søren Tang, formand for brugsforeningernes arbejdsgiverforening.

En del af Coops butikker drives i dag af brugsforeninger. Resten drives af Coop.

Det er brugsforeningerne, som vil kæmpe med næb og kløer for, at deres butikker ikke skifter navn.

Fakta i Trekroner hedder nu Coop Hverdag. Foto: Coop Vis mere Fakta i Trekroner hedder nu Coop Hverdag. Foto: Coop

»De navne vi har i dag – Kvickly, SuperBrugsen og Dagli’Brugsen, det er velkendte brands. At man bare pludselig vil opfinde tre nye navne, hvor Coop indgår, kan vi simpelthen ikke se idéen med,« siger Søren Tang.

Han påpeger, at Super Brugsen blev nummer fire og Kvickly nummer ti i Deloitte og Calibers brandmåling for 2018.

»Det eneste problem, Coop ikke har i dag, det er brands. Vi har masser af problemer i Coop-systemet, men brands er ikke et af dem,« siger Søren Tang, og uddyber:

»Det her kan medføre tab af markedsandele, og det har Coop ikke brug for lige nu.«

Hvad synes du om de navne, Coop overvejer?

Coops koncerndirektør Jens Visholm har dog ikke indtryk af, at modstanden er så stor internt i Coop, som Søren Tang giver udtryk for.

Især testbutikkerne i Trekroner, hvor man har omdøbt Fakta til ’Coop Hverdag’ og SuperBrugsen til ’Coop Mad’ har opbakning.

»Vi laver de her test i dialog med alle vores interessenter. Alle er enige om, at det er en god idé at få noget viden på den her baggrund. Så mit indtryk er ikke, at modstanden er stor,« siger Jens Visholm.

Den melding har Søren Tang svært ved at forstå.

SuperBrugsen i Trekroner hedder nu Coop Mad. Foto: Coop Vis mere SuperBrugsen i Trekroner hedder nu Coop Mad. Foto: Coop

»Hvis han har fået det indtryk, så er der måske en vis form for tonedøvhed. Det indtryk kan han ikke have fået ved at tale med os,« siger Søren Tang, der dog understreger, at han ikke har nogen holdning til de to testbutikker i Trekroner, da det er Coops egne butikker.

Han mener ikke, at der er nogen grund til at gå i dialog om fusioner eller navneskifter.

»Der er ikke nogen grund til at forsøge at overtale os, for der er ikke noget problem at tale om,« siger Søren Tang.

Så danskerne kommer ikke til at handle i Coop Mad, Coop Hverdag og Coop Extra om et par år?

»Det tror jeg bestemt ikke, du skal regne med,« siger Søren Tang.