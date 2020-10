Krigen om de danske tv-kunders gunst bliver nu intensiveret kraftigt.

I sidste uge meldte YouSee ud, at deres godt en million tv-kunder skal til lommerne fra 1. januar, hvor de både mister tv-kanaler og ovenikøbet får en prisstigning serveret. Nu er det så markedets næststørste spiller, der melder ud om prisudviklingen det kommende år.

Og meldingen er så overraskende, at den nærmest kan karakteriseres som værende helt uhørt.

For efter mange år i træk med efterhånden rutinemæssige prisstigninger træder Stofa på bremsen og siger stop.

»Vi har en rigtig god nyhed til alle vores kunder – og alle andre danskere, som er i markedet for en tv-løsning,« siger Sune Nabe Frederiksen, administrerende direktør i Norlys Digital, der driver Stofa, til B.T. og fortsætter:

»Vi har besluttet os for at holde priserne for tv-pakker i ro. Og det er ikke kun fra 1. januar. Det er i hele 2021.«

Han afviser, at Stofas beslutning hænger direkte sammen med, at deres største konkurrent, YouSee, har meldt prisstigninger ud. Men:

»Helt overordnet vil vi selvfølgelig gerne være danskernes førstevalg. Vi mener, at priserne ligger, hvor de skal, hvis vi skal være attraktive,« siger Sune Nabe Frederiksen:

»Så selv om det er rigtigt, at vi også er blevet mødt med stigende priser fra rettighedshavere, så absorberer vi og vores antenneforeninger de stigninger i denne omgang. Det er noget, vi har mulighed for, fordi vi har et rigtig godt samarbejde med vores antenneforeninger.«

Sune Nabe Frederiksen har en god nyhed til tv-kunderne i år. Foto: Presse Vis mere Sune Nabe Frederiksen har en god nyhed til tv-kunderne i år. Foto: Presse

Men altså: I hæver jo prisen hvert eneste år. Hvad sker der? Er I kommet i gavehumør?

»Jeg ved ikke, om vi er kommet i gavehumør, men vi er bare gået meget struktureret til værks og sagt: 'Hvad skal der egentlig til for at være attraktive over for danskerne?' I sidste ende handler det her om, at vi gerne ser, at flere danskere vælger os.«

Så er jeg nødt til at spørge: Når I denne gang pludselig har råd til at holde priserne i ro, selv om rettighedspriserne stiger igen, er det så ikke udtryk for, at jeres kunder har betalt alt for meget indtil videre?

»Nej, det er det bestemt ikke. Hvis du ser vores regnskaber de seneste år, så har vi endda haft år med røde tal,« siger Sune Nabe Frederiksen:

»Det er ikke sådan, at vi har syet en masse penge ind i puden, så det der kan jeg afvise.«

I stedet forklarer Sune Nabe Frederiksen, at der helt grundlæggende er tale om, at Stofa nu vil ud og hente kunder.

Det seneste år har Stofa næsten bremset den kundeafgang, der har været gennem flere år på hele tv-markedet, forklarer Sune Nabe Frederiksen.

Det er blandt andet sket, fordi Stofa har de Discovery-kanaler, som YouSee sagde farvel til under enorm mediebevågenhed for godt et år siden.

Og det er en succes, man vil bygge videre på i Stofa.

»Vi er inde i en god stime, vil jeg mene. Og selvfølgelig skeler vi til, hvad de andre gør. Vi forventer helt klart, at der vil være YouSee-kunder, som bemærker, at prisen ikke stiger hos os, og at vi stadigvæk har Discoverys indhold,« siger Sune Nabe Frederiksen:

»Jeg er selvfølgelig spændt på at se, hvad det her tiltag kan bringe, og hvor mange kunder det kan sende vores vej. Vi har haft et godt år, og vi ser nu muligheden for at bygge videre på den gode periode.«