Der er lagt op til et intenst opgør blandt de danske supermarkedskæder de kommende år.

Et opgør, der vil betyde stor fremgang for nogle kæder og butikstyper og ende ud i et rent blodbad for andre.

Den konstant eskalerende kamp om dine penge vil få store konsekvenser for, hvad det er for nogle butikker, der ligger tæt på dig, og hvordan priserne på dine dagligvarer udvikler sig.

Det er ikke småting, der er på vej. Sådan lyder vurderingen i prognosen ‘Kampen om kurven’ fra Retail Institute Scandinavia, som B.T. har fået adgang til.

I den tunge ende af prognosen findes de butikstyper og konkrete kæder, som umiddelbart går ind i et årti med store vanskeligheder, og hvor man står til at lukke rigtig mange butikker.

Antallet af såkaldte nærbutikker og små supermarkeder spås til at falde relativt markant med langt over 150 lukninger tilsammen.

Konkret vurderes det, at Dagli’Brugsen bliver en af de helt store tabere med 85 færre butikker i 2030 i forhold til i dag.

Også kæden Min Købmand står til en markant nedgang fra 156 butikker i dag til 95 i 2030 ifølge prognosen.

Brugsen-kæderne kommer under pres frem mod 2030, viser prognosen fra Retail Institute Scandinavia Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Brugsen-kæderne kommer under pres frem mod 2030, viser prognosen fra Retail Institute Scandinavia Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Generelt står Coop-kæden til at miste en del butikker og markedsandele, lyder det.

Ud over det markante fald i antallet af Dagli’Brugsen-butikker forventes også 27 færre Fakta-butikker og 22 færre SuperBrugsen-butikker.

»Coop er inde i et oprydningsarbejde lige nu, og det vil helt sikkert betyde lukninger. Men jeg forventer, at de forsøger at melde sig ind i discountsektoren de kommende 10 år, også mere end vi ser i prognosen. Det er der, hele væksten sker,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

Og netop i discountdelen af analysen ser det ud til, at der er store vindere.

FAKTA: De 10 kæder med flest butikker i 2030 Følgende er Retail Institute Scandinavias prognose for, hvor mange butikker hver af de 10 kæder har i 2030. Netto: 570 (+53 siden 2020)

Rema 1000: 460 (+108 siden 2020)

Fakta/Coop 365: 330 (-27 siden 2020)

Dagli’Brugsen: 220 (-85 siden 2020)

SuperBrugsen: 209 (-22 siden 2020)

Lidl: 200 (+72 siden 2020)

Aldi: 175 (-7 siden 2020)

Føtex: 115 (+11 siden 2020)

Meny: 115 (+2 siden 2020)

Spar: 110 (-19 siden 2020)

Kilde: Retail Institute Scandinavia

En uendelig priskrig

Antallet af discountbutikker står til at vokse konstant de næste 10 år og gå fra 1.536 discountbutikker i 2020 til 1.720 i 2030.

Og det vil få konkret betydning for mange forbrugere.

»Det betyder, at vi kommer til at se mere af det, vi allerede har set: Et enormt fokus på prisen. Pris er absolut nummer et i Danmark. Man kan tale om, at vi er kommet ind i en form for uendelig priskrig,« siger Bruno Christensen, der også har en klar idé om, hvor alle de nye discountbutikker dukker op.

»Mange steder vil vi se en glidende udskiftning af de små købmænd til de her discountbutikker. De vil gerne ud og være i lokalsamfundene og har sortimentet til at gøre det. Det største konkurrenceparameter i Danmark er pris, men nummer to er beliggenhed.«

Netto er en af de kæder, der står til at buldre frem Foto: Linda Kastrup Vis mere Netto er en af de kæder, der står til at buldre frem Foto: Linda Kastrup

Man kan dog ikke forvente succes, bare fordi man er en discountbutik.

Aldi står til et svagt fald i antallet af butikker, og det samme gør Fakta, lyder det i Retail Institute Scandinavias prognose.

Til gengæld er der lagt op til voldsom fremgang for Lidl, Netto og især Rema 1000.

Netto står til et plus på 52 butikker om 10 år, Lidl står til et plus på 72, og Rema 1000 står til et plus på 108.

Flere kommer til at gå ud af butikken med en vogn fra Rema 1000 i fremtiden, vurderer Retail Institute Scandinavia Foto: Henning Bagger Vis mere Flere kommer til at gå ud af butikken med en vogn fra Rema 1000 i fremtiden, vurderer Retail Institute Scandinavia Foto: Henning Bagger

Faktisk spås Rema 1000 i analysen til at brage frem i så voldsomt et tempo, at kæden i 2030 vil være den enkeltstående kæde med den største markedsandel i Danmark.

»Den del af prognosen tror jeg så ikke helt på. Jeg tror ikke på, at Salling Group vil tillade Rema 1000 at blive størst,« lyder det fra Bruno Christensen:

»Grundlæggende vil vi nok se en ret hård kamp mellem de her tre kæder. De kommer til at sætte dagsordenen på dagligvaremarkedet.«

Helt grundlæggende ser det ud til, at Netto og Rema 1000 vil nærme sig en ret dominerende status i 2030.

FAKTA: De 10 kæder med størst markedsandel i 2030 Disse 10 kæder har størst markedsandel i 2030, vurderer Retail Institute Scandinavia. Tallet i parentesen er udviklingen fra 2020 til 2030. Rema 1000: 17 % (+2,7)

Netto: 15,9 % (+0,8)

Føtex: 11,3 % (+0,1)

SuperBrugsen: 11,1 % (-1,3)

Bilka: 7,7 % (-0,4)

Kvickly: 6,8 % (-0,3)

Fakta/Coop 365: 5,9 % (-1)

Meny: 5,7 % (-0,1)

Lidl: 5 % (+1,6)

Dagli’Brugsen: 3,4 (-1,1) Kilde: Retail Institute Scandinavia

Tilsammen står de til at have 37 procent af alle supermarkeder i Danmark til den tid med i alt 1.030 butikker.

Samtidig skriver Retail Institute Scandinavia, at hver tredje kroner, der bliver brugt i dagligvarebranchen i 2030, vil blive lagt i Netto eller Rema 1000.

En konklusion, de selv beskriver som »tankevækkende«.