En af årets absolut mest aggressive priskrige mellem landets supermarkedskæder udspiller sig i disse dage.

En priskrig, som betyder, at helt gængse dagligvarer lige nu er presset så langt ned i pris, at supermarkederne taber penge, hver gang en kunde lægger en af en lang række varer i kurven.

En hurtig gennemgang af flere af kædernes tilbudsaviser taler sit tydelige sprog.

Sild er faldet med omkring 60-70 procent i pris og ligger nu i 10-12 kroner for et glas.

Karrysild

På samme måde er priserne for varer som rejer, rugbrød, smør, fiskefileter og æg eksempelvis styrtdykket og er flere steder langt under halv pris.

Alle varer, som passer perfekt på de påskeborde, der dækkes op de kommende dage.

»Det er ret vildt at følge. Vi er lige nu i en af de mest intense perioder med priskrig mellem supermarkedskæderne over et kalenderår,« siger Mogens Bjerre, ekstern lektor og ekspert i detailhandel ved CBS:

»Jeg har selv fulgt tilbudsaviserne med en vis undren de seneste dage. Vi ser en del eksempler på varer, der er så langt nede i pris, at kæderne for længst har passeret det punkt, hvor de tjener penge.«

Rugbrød

Men selvom supermarkederne højst sandsynligt sætter penge til på at sælge et glas sild eller en bakke æg lige nu, er der en mening med galskaben.

De små minusser kan nemlig hurtigt blive til store plusser.

»Man prissætter så skarpt for at få så stor en andel af kunderne ind i sine butikker som muligt. Det her er en periode, hvor vi køber ind for mange penge. Vi køber mange varer, fordi der er helligdage i påsken, og vi køber dyrere ind, fordi vi forkæler os selv i påsken,« siger Mogens Bjerre:

»Så hvis du med de her priser kan få en kunde ind, der fylder sin indkøbsvogn, er det ret attraktivt.«

Æggebakke med æg

Og det er ikke kun på kort sigt, det kan give noget at lokke kunderne ind med ualmindeligt skarpe slagtilbud. Det kan også give noget på sigt.

»For et par år siden så vi et eksempel på, at Rema 1000 prissatte ualmindeligt aggressivt op til jul. Det fik så stor betydning, at mange af de kunder, de fik ind dér, fortsatte med at komme i butikkerne helt ind i januar,« forklarer Mogens Bjerre:

»Så der kan ligge den effekt, at hvis du får en kunde ind på det her, så er der nogle af dem, der bliver hængende i tre eller fire uger. Det kan altså sagtens være mange penge i længden.«