Flere og flere skriver, at det sociale medie Instagram skulle have begrænset hvem, der kan se brugernes billede.

Faktisk går rygterne på, at blot syv procent af en brugers følgere ser billederne.

Men det er og bliver en and, skriver Instagram på Twitter.

'Hvad der vises først i dit feed afgøres af hvilke opdateringer og konti, du engagerer mest med så vel som andre faktorer såsom betimeligheden (nyttighed, red.) af opdateringerne, hvor ofte du bruger Instagram, hvor mange du følger og så videre,' forklarer Instagram.

We’ve noticed an uptick in posts about Instagram limiting the reach of your photos to 7% of your followers, and would love to clear this up. — Instagram (@instagram) January 22, 2019

Fornemmer man, at der skulle være sket noget for nylig, tager man fejl.

'Vi har ikke lavet nogle nylige ændringer i, hvordan feedet sorteres, og vi skjuler aldrig opslag fra folk, du følger. Hvis du scroller ned, vil du se dem alle igen,' skriver Instagram.

Flere brugere på Twitter bruger lejligheden til at foreslå Instagram at gå tilbage til den kronologiske sortering af feedet - men det er der altså indtil videre ingen planer om.

Det sociale netværk passerede sidste år en milepæl: Nu er der over en milliard brugere af det sociale netværk.