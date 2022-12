Lyt til artiklen

Det er iskoldt – og alle ved vist godt, at det er ekstremt dyrt at varme boligen op i øjeblikket. Julemaden og julegaverne er i forvejen blevet dyrere på grund af den galopperende inflation.

Ja, julen er dyr i år – og nu er den blevet endnu dyrere for mange danske boligejere.

Torsdag hævede Den Europæiske Centralbank (ECB) renten med 0,5 procentpoint, så indlånsrenten nu er på 2,00 – eller det højeste niveau i 14 år.

De mange danske boligejere med realkreditlån, som ikke er fastforrentede, kunne dog have et begrundet håb om, at Nationalbanken ikke ville følge trop.

For den danske krone er nemlig så stærk, at der blandt eksperterne var forventninger om, at renten her til lands ikke ville blive sat lige så meget op, som ECB gjorde.

Derfor var Nationalbankens udmelding torsdag klokken 17 imødeset med stor spænding – og sikkert nogen nervøsitet.

Herfra var meldingen imidlertid, at Danmark følger ECB og hæver renten med 0,5 procentpoint til 1,75 – som er det højeste niveau siden 2009.

»Det blev således ikke til nogen tidlig julegave til danskerne, der i forvejen kæmper rekordhøje energiregninger og galoperende inflation. De pengepolitiske renter smitter nemlig af på renterne på danskernes lån,« siger Nykredits cheføkonom Palle Sørensen i en kommentar.

Ikke desto mindre mener han, at Nationalbanken gjorde det rigtige – selvom det kan komme til at gøre ondt på mange danske husejere med boliglån.

»Det ændrer ikke på, at rentestigningen generelt er hensigtsmæssig for dansk økonomi, der fortsat balancerer på kanten af overophedning,« siger Palle Sørensen og fortsætter:

»Rentestigningen er således medvirkende til, at få inflationen under kontrol og vil over tid lægge en dæmper på det rekordstramme arbejdsmarked, som vi har i Danmark i øjeblikket. Dermed mindskes risikoen for en skadelig løn-prisspiral, der kan gøre de aktuelle inflationsudfordringer mere permanente.«

Samme melding lyder der fra Totalkredit.

»Lagardes (ECB's chef Christine Lagarde, red.) formål er at få inflationen ned. Og når de så forventer en højere inflationssti end tidligere, så skal de slå hårdere med rentehammeren for at få banket inflationen ned,« siger chefanalytiker Sune Malthe-Thagaard i en kommentar.

»Det vil så ramme det danske boligmarked og gøre det dyrere at låne i boligen,« tilføjer han.