Basalt »kunne minde om et noget trist supermarked i Østeuropa.«

TV 2 Østjylland har været på besøg i det nye Basalt-supermarked i Viby Jylland.

I Sallings nye supermarked handler det om, at prisen skal bankes så langt ned som muligt.

Derfor var der heller ikke nogen, der bød de første kunder på kaffe, morgenbrød eller rød-hvide flag, beretter TV 2 Østjylland.

Men de relativt få kunder, der var mødt op fra start, var til gengæld positive.

»Jeg tror, det bliver et godt sted at købe sine basisting, da priserne virker rimelige. Men jeg kommer også til at handle kød og mejeriprodukter andre steder, lyder det fra en kvinde,« Kristine, til mediet.

Hvis man ikke er en af de danskere, der har lavet en aftale med kaninerne om at holde sig fra deres mad, beretter en anden af de første kunder fortæller om, at der er et stort udvalg af veganske produkter.

Salling Group har planer om at åbne ti butikker inden jul.

Og vejen til endnu billigere priser går gennem, at de selv sparer penge ved ikke at have køle- eller frostvarer i butikkerne.