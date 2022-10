Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er første gang siden 1980erne, at man i Danmark har set et tocifret inflationstal.

De dugfriske tal fra Eurostat og Danmarks Statistik viser, at inflationen i Danmark rammer 11,1 procent i september.

Det viser det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks. I august lød inflationen på 9,9 procent, og der er derfor tale om en ny væsentlig stigning den seneste måned. For blot et år siden var inflationen på 2,4 procent.

Og ifølge cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, Jeppe Juul Borre, så er »det helt vilde tal«, som vi har med at gøre.

»Det er helt vilde tal. Vi taler simpelthen om tocifret inflation i Danmark nu, som vi ikke har haft siden 1980erne. I forhold til andre lande i EU ligger vi pladask midt i feltet med de omkring 11 procent. I EU-landene lyder inflationen i september ligeledes på omkring 11 procent og i eurozonen knap 10 %. Den kraftige inflation hiver tusinder af kroner ud danskernes husholdningsbudgetter.«

»En almindelig børnefamilie skal hver måned have op mod 4.000 kroner mere op af lommen, fordi priserne er steget. Det er mange penge og gør hammerondt. Det kan ikke undgå at påvirke forbruget i mange danske hjem. Privatforbruget udgør omkring halvdelen af den danske økonomi, så det er noget, der vil kunne mærkes vidt og bredt i økonomien.«

Kerneinflationen, som er fratrukket energi- og fødevarepriserne, lyder på 6,7 procent.

Det er dermed ikke alene prisstigninger el, gas, brændsel og fødevarer, som trækker tænder ud af danskernes pressede budgetter, men derimod et bredt udsnit af forbruget.

Jeppe Juul Borre skriver dog, at man forventer, at inflationen topper inden for den nære fremtid, men han understreger, at intet står dog mejslet i sten, og danskerne kan ikke ånde lettet op endnu.