Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Inflationen er faldende i både Danmark og EU for første gang siden december sidste år. Det tyder nu på, at den har toppet.

Priserne er braget op i år og har trukket tænder ud af danskernes privatøkonomi.

Men nu viser nye tal, at inflationen er faldende i både Danmark og EU.

Inflationen herhjemme rammer 9,7 procent i november. Det er et fald fra 11,4 procent i oktober.

Det er første gang siden december 2021, at inflationen dykker. I EU-landene ligger inflationen i gennemsnit på 11,1 procent i november. Det viser tal fra Danmarks Statistik og Eurostat.

Det tyder dermed på, at inflationen har toppet ifølge Brian Friis Helmer, privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank.

»De globale fødevare- og råvarepriser samt fragtrater er faldet og kan lette prisen hos forbrugeren. Samtidig befinder el- og gaspriserne sig ikke længere på de høje niveauer, som dominerede i sensommeren. Desuden nærmer det sig gradvist, at der er gået et helt år, siden prisstigningerne begyndte at stikke af,« skriver han i en kommentar.

Kerneinflationen, der beskriver inflationen fratrukket energi og ikkeforarbejdede fødevarer, falder også en smule fra 7,0 procent til 6,9.

Brian Friis Helmer understreger, at det langtfra er sikkert, at inflationen definitivt har nået toppen. Det skyldes energiprisernes store udsving – og den kolde vinter kan vise sig at få energipriserne til at stige igen.

Samtidig peger han på, at virksomheder muligvis ikke er færdige med at skrue priserne op endnu.

»Mange virksomheder er slet ikke færdige med at hæve priserne, om end andelen er lavere end tidligere på året,« lyder det fra Brian Friis Helmer.

Knap halvdelen af virksomhederne i detailhandlen og næsten hver tredje industrivirksomhed forventer, at de fortsat vil hæve priserne de næste måneder.