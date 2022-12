Lyt til artiklen

Julehumøret fik tirsdag et nøk opad, da der kom nye inflationstal fra USA.

Inflationen faldt i november til 7,1 procent. Det var lavere end økonomernes forventning på 7,3 procent og en del lavere end inflationen på 7,7 procent i oktober.

Herhjemme steg aktierne i eliteindekset C25 sekunder efter nyheden fra USA.

»Det er sindssygt godt nyt. Alle nyheder, der handler om faldende inflation, er gode nyheder. Vi ser aktiemarkederne gå op med det samme og renterne falde,« siger B.T.s forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen.

Niels Philip Kjeldsen, forbrugerredaktør på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Niels Philip Kjeldsen, forbrugerredaktør på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Inflationsfaldet tyder på, at USA er ved at få inflationen under kontrol, og forventningen er nu, at den amerikanske centralbank, FED, vil nøjes med en rentestigning på 0,5 procent onsdag.

»Den faldende inflation vil med stor sandsynlighed få FED til at gå ned i tempo – måske endda pausere rentestigningerne efter onsdag. Det er godt nyt for boligejerne herhjemme, for vi har set, at der er en meget klar sammenhæng mellem den danske boligrenterne og FEDs rentepolitik,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Dagens tal vidner ifølge cheføkonom i Danske Bank Las Olsen om et klart aftagende inflationspres.

»Det er en udvikling, der også er med til at give håb om faldende inflation herhjemme på lidt længere sigt,« siger han.

Chefanalytiker i Totalkredit Sune Malthe-Thagaard påpeger, at dagens inflationstal og rentefald kan give comeback til det fastforrentede 4-procentlån.

»Der er god gang i amerikansk økonomi, og det bliver spændende at følge den amerikanske centralbanks rentemøde i morgen (onsdag, red.). Rentebeslutningen her vil give et fingerpeg om, hvilken vej boligejernes renter peger i 2023.«

Herhjemme kommer der til at gå noget tid, før vi ser mærkbare fald i priserne på varerne i supermarkederne, bemærker Niels Philip Kjeldsen.

»Elpriserne er høje, og der bliver også pres på lønningerne til forårets overenskomster. Det sætter sig i priserne ude i kølediskene,« siger han.