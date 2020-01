Indtørret snavs på gulvet, brun belægning bag rent service og mørke pletter på listerne ved håndvaskene.

Det er blot nogle af de kritisable forhold på Espresso House på Torvegade 35 i København K, som Fødevarerejseholdet og FødevareKøbenhavn har fundet.

Den 4. december skød de julen igang med en kontrol af kaffebutikkens hygiejne.

Og de var ikke tilfredse med det, de så.

Kontrolbesøget skete på baggrund af medieomtale, skriver kontrollanterne i rapporten.

Omkring en uge inden besøget havde B.T. i en længere serie sat fokus på kritisable arbejdsforhold og dårlig madhygiejne hos Espresso House.

F.eks. beskrev den tidligere Espresso House-ansatte Josephine Wilkens forholdene sådan her:

»Vi havde nogle spirer, som blev brugt til sandwich. De var to dage for gamle, lækkede vand og var helt gule, og dem smed jeg ud, men min leder fiskede det op igen og sagde, at så længe det ikke lugtede eller så rigtig ulækkert ud, så kunne vi godt bruge det.«

Hun fortalte også, hvordan de ansatte blev bedt om at pakke gammel mad ind i ny indpakning og sælge det igen som friske varer. Espresso House afviste dog hendes udlægning og skrev til B.T.: 'Vi serverer selvfølgelig kun mad, der er inden for holdbarhedsdato.'

Men en uge efter hendes fortælling troppede Fødevarestyrelsens kontrollanter op på Torvegade til et et kontrolbesøg på fire timer og 25 minutter.

Resultatet blev en sur smiley.

Det var særligt rengøringen, der var kritisabel. Rapporten beskriver, hvordan gammelt snavs var synligt flere forskellige steder i kaffebaren.

'Der ses ansamlinger af indtørret snavs på gulv omkring bordben i produktionsområde og bag dør i opvaskelokale, i kanter af trappetrin til kælder samt hjørne mellem produktion og opvask.'

Og det, der skulle være pinligt ren service til de spisende og drikkende kunder, blev også fundet for beskidt.

'Der sås brun belægning bag rent service,' konstateres det i rapporten, som fortsætter med at opremse kritisable forhold.

'Der sås støv i område bag sandwichovn samt mørke pletter på lister omkring håndvask. På vej til kælder sås snavset væg over trappe og hjørne for ende af trappe.'

Noget tyder på, at de ansatte i restauranten lagde sig fladt ned og accepterede kritikken. I rapporten står virksomhedens bemærkninger anført som:

'Vi bringer det i orden, ellers ingen bemærkninger'.

Under det lange kontrolbesøg opdagede kontrollanterne også, at der ikke var styr på sporbarheden på chokoladecroissanter.

Virksomheden har nemlig registreret salg af flere chokoladecroissanter, end de har købt.

F.eks. blev der den 27. november 2019 købt fire chokoladecroissanter, mens der blev solgt fem. Den 29. november blev der købt fem chokoladecroissanter, men solgt otte.

Chokoladecroissanterne har én dags holdbarhed, men det uregelmæssige i antallet af købte og solgte croissanter rejser en mistanke om, at der ikke er styr på registreringen af fødevarerne. Og om gamle croissanter sælges igen dagen efter. Dette afviste personalet dog på stedet.

Derfor noterede kontrollanterne, at de måtte komme tilbage til en opfølgende kontrol.

Samlet set har de kritisable forhold på Espresso House på Torvegade medført, at butikken får en bøde på 7.500 kroner.