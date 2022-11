Lyt til artiklen

Trods massiv inflation er det fortsat muligt at købe billige flybilletter til en stribe storbydestinationer fra danske lufthavne.

Det viser en opgørelse foretaget af Dansk Flyprisindex for prissammenligningssiden travelmarket.dk.

Her har man siden 2009 sammenlignet priser på flybilletter til det, som man selv kalder 20 af de mest populære rejsemål i Europa og resten af verden.

Den seneste opgørelse, som analyserer priser for ugen, der indledes mandag den 28. november – viser, at den gennemsnitlige pris på billetter fra Billund kun én gang tidligere har været målt lavere.

Det var sidste år, hvor coronapandemien pressede prisen i bund.

Gennemsnitsprisen på flybilletter til 10 europæiske destinationer er i år på 548 kroner i uge 48, og det er 10 procent lavere end i 2019 før coronapandemien.

Også fra København kan man stadig flyve billigt. Her er den tilsvarende gennemsnitspris 465 kroner, og det tal har kun været lavere ved to lejligheder inden for de seneste fire år.

»Det er ekstremt, at flybilletterne er i så lavt et niveau, men det skyldes et stort udbud af flybilletter her i lavsæsonen, og så presses flypriserne generelt af massiv kapacitet fra lavprisflyselskaberne,« siger Ole Stouby, som er administrerende direktør hos travelmarket.dk.

»Det giver danskerne mulighed for at rejse meget billigt på storbyferie her i november,« tilføjer han.

Travelmarket.dk konstaterer imidlertid samtidig, at priserne på flybilletter til mange destinationer udenfor Europa fortsat er på et meget højere niveau end før coronaen.