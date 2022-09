Lyt til artiklen

Allerede i løbet af 2021 gik det op for Ina Kristensen og hendes familie, at noget var helt galt.

Elregningerne var pludselig dobbelt så høje, som de plejede at være. Så de satte sig ned og begyndte at undersøge, hvad det egentlig var, der var sket.

Deres forbrug af el var ikke steget. Men det var prisen pr. kWh til gengæld.

Og da de så pludselig kunne læse sig til, at priserne stod til at banke videre i vejret – i august har elprisen ramt rekordniveauer – blev det alvor.

»Så satte vi os ned og regnede på, hvor dyrt det kunne ende med at blive for os. Og det var voldsomt. Vi har elvarme i huset. Selv efter, at vi har skåret kraftigt i forbruget, betaler vi 9.000 kroner i kvartalet. Det er sindssygt mange penge,« siger 39-årige Ina Kristensen fra Herning:

»Men vi vil gerne være i stand til at betale vores regninger. Det nytter jo ikke noget, at vi bruger en masse strøm, vi ikke kan betale for. Så vi har lavet ret store tiltag.«

De stigende priser har udløst en markant indsats for at nedbringe elforbruget i husstanden.

»Vi har kørt det benhårdt. Hvis kWh-prisen er over 2,5 kroner, bliver fjernsynet ikke tændt, så må man bruge iPad, computer eller telefon. Det er sjældent, vi ser tv nu. Og ting bliver ladet op, når strømmen er billig,« fortæller Ina Kristensen.

Der er faktisk stort set ikke det sparetrick, der ikke er taget i brug.

Eksempelvis sætter alle i familien en elastik rundt om det glas, de bruger om morgenen, så de kan bruge samme glas hele dagen, før det kommer i opvaskeren.

Når de tænder vandhanen, ryger det overskydende vand ned i en skål, som de vander blomster eller vasker fælgene på bilen med.

»Og så laver vi store mængder mad, når strømmen er billig, fryser det ned og tør det op i køleskabet. Det er jo noget af det bedste, man kan gøre energimæssigt,« fortæller Ina Kristensen, og fortsætter:

»En dag havde jeg lovet pigerne øllebrød, men prisen var 8-9 kroner for en kWh. Så jeg lavede det på vores gasblus på grillen, som jeg så brugte i stedet. Vi overvejer hele tiden, hvornår vi skal bruge gasgrillen, ovnen, og hvornår vi skal lave bål.«

De stigende priser har helt generelt fået Ina til at tænke meget over, hvordan man kan skære ned på udgifterne.

