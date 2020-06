Hvis du kan få stablet et firma på benene, som formår at producere fødevarer, som et meget stort antal danskere køber mindst en gang om ugen, har du opskriften på en bundsolid og ganske lukrativ forretning.

Spørg bare den ikoniske pålægskæmpe Stryhns. Her vælter pengene ind – og det er ikke kun på grund af den velkendte leverpostej.

Stryhns står nemlig bag en lang række produkter, langt de fleste danskere køber med jævne mellemrum, og som derfor er svære at komme udenom i supermarkedernes montrer.

Der er eksempelvis tale om Stryhns leverpostej, Jensens Køkken-produkter, Gråsten, K-Salat og Langelænder-pølser.

I 2019 nærmede omsætningen sig en milliard kroner – den endte på 957,4 millioner – og overskuddet efter skat lød på 46,6 millioner kroner, viser Stryhns årsregnskab for 2019.

»Det er det bedste resultat, vi nogensinde har lavet,« siger Kristian Kornerup Jensen, administrerende direktør i Stryhns.

En stor del af årsagen til det historiske resultat er, at Stryhns siden 2015 har udvidet forretningen med en række opkøb.

Der er tale om Royal Leverpostej, Slagtermester Andersen, Jensens Køkken og K-salat.

Opkøbene har betydet, at Stryhns nu sidder med en endnu bredere vifte af pålægsprodukter og fødevarer, som danskerne nærmest køber per refleks, når de er i supermarkederne.

»Mange er vokset op med de her produkter, og mange giver dem videre til deres børn. Det er produkter, som har haft en lang levetid, og vi ser eksempelvis, at salget af remoulade bliver ved med at vokse, og at salget af leverpostej er steget i år,« siger Kristian Kornerup Jensen.

Selvom coronakrisen ikke har været indbringende for Stryhns, som den har været flere steder i dagligvarebranchen – Stryhns har mistet en del salg til foodservice-sektoren – har koncernen oplevet en udvikling i forbruget i de private husstande.



»Vi har helt klart kunnet mærke, at folk er hjemme. Der er solgt flere pålægssalater, mere leverpostej, og vi har faktisk også solgt en del mere bearnaisesauce,« siger Kristian Kornerup Jensen.

Stryhns grovhakket leverpostej er den største sællert i Stryhns. Foto: Nils Meilvang Vis mere Stryhns grovhakket leverpostej er den største sællert i Stryhns. Foto: Nils Meilvang

Der er dog én stor vare, der sidder øverst på pinden hos Stryhns, når det gælder omsætning.

Den vare, der 'egenhændigt' omsætter mest, er en klassiker: den blå, grovhakkede leverpostej fra Stryhns.

I rene mængder – altså kilo – er det dog ikke leverpostej, Stryhns sælger mest af. Det er Gråsten Remoulade.

På salatfronten er der forskel, alt efter om man ser på omsætning eller mængde.

Makrelsalat fra K er den største sællert blandt de salater, Stryhns-koncernen producerer. Foto: Henning Bagger Vis mere Makrelsalat fra K er den største sællert blandt de salater, Stryhns-koncernen producerer. Foto: Henning Bagger

I rene mængder er det Gråstens karrysalat, Stryhns sælger mest af.

Når vi snakker værdi, så er det makrelsalat fra K, der omsætter mest.

Kristian Kornerup Jensen regner med, at 2020 bliver lige så godt et år for Stryhns-koncernen, som 2019 endte med at være.

Fokus er nu på udvikling på flere fronter.

»Vi arbejder selvfølgelig altid med at lave nye varianter,« siger Kristian Kornerup Jensen:

»Bæredygtighed fylder også meget. Vi har eksempelvis uddelt 162.000 måltider til socialt udsatte via FødevareBanken. Vi skal være en Co2-neutral virksomhed, og så ser vi meget på at lave plantebaserede produkter, øget dyrevelfærd, og vi arbejder også med emballagen.«