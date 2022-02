Mandag har de fleste af os nok glædet os til at få løn ind på kontoen.

Men for to nordjyder betyder lønsedlen nok knap så meget lige i den her måned. De vandt nemlig en million kroner hver, efter lørdagens lottotal blev trukket.

Det var dog ikke tallene, de vandt på, men rettere 'millionærgarantien', hvor Danske Spil trækker lod blandt alle spillede rækker og finder to vindere af en million kroner.

Den ene heldige vinder var en lottospiller fra Aalborg, mens den anden havde købt sin kupon hos Let Køb i Jerslev.

Og at en kupon købt i Brønderslev Kommune skulle bringe en milliongevinst med sig er faktisk ret usædvanligt.

Det er nemlig ikke sket siden 2012.

Omvendt er det for Aalborg. Alene i 2021 var der tre vindere af en milliongevinst i kommunen.

Weekenden bød desuden også på endnu en heldig dansker, der nu kan kalde sig millionær.

Fredag var der nemlig hele 278 millioner kroner i puljen i Eurojackpot. Her var der ingen, der ramte alle tallene. Til gengæld var der syv til at dele andenpræmien. Det sendte lige godt to millioner kroner til en vinder i Næstved.

Da der ikke var nogen vinder af førstepræmiepuljen i Eurojackpot, stiger den til 360 millioner kroner.