Ikke siden juli 2021 har priserne været så lave.

I sommeren før Putins invasion af Ukraine begyndte Rusland så småt at stramme grebet om Europas energiforsyning.

Dengang lå de europæiske gaspriser på 35,20 euro per MWh. Siden begyndte krigen, priserne tog på himmelflugt – men nu har de ramt samme niveau som sommeren 2021 igen.

Det skriver Financial Times.

Ifølge avisen er det godt nyt, da det tyder på, at energipriser generelt begynder at vende tilbage til et normalt niveau, efter at Europa er lykkedes med at finde en masse andre energikilder.

Da energikrisen var værst, var gaspriserne helt oppe at snuse til 340 euro per MWh, altså næsten en tidobling af hvad prisen er nu.

Avisen skriver videre, at også oliepriserne er faldet til omkring det, de lå på, før krigen begyndte.

De faldende energipriser har ligeledes været en faktor i, at inflationen ikke længere er på så voldsom en strækmarch mod den højeste tinde, hvorfor centralbankerne i samme åndedrag ikke behøver at hæve renterne lige så voldsomt.

Den Europæiske Centralbank hævede i løbet af denne uge renten med 0,25 procentpoint efter en periode med større rentehævninger.