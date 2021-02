Når der er lukket for udenlandsrejser, vælger danskerne at kigge indenlands i stedet for.

Det kan ejendomsmæglere i den grad mærke i Nordjylland. Michael W. Larsen, som er indehaver af EDC Hanne & Hugo Larsen i Thisted, har i skrivende stund ingen sommerhuse til salg i byerne Nr. Vorupør og Klitmøller.

En lignende situation er ikke set i hele 44 år, fortæller Michael W. Larsen til Nordjyske.

»Jeg har kun været i firmaet i 15 år, men jeg spurgte mine forældre, der drev forretningen i mange år, og de havde aldrig haft udsolgt. Det er en mærkelig situation. Coronaen og det, at man ikke kan rejse udenlands, har da bestemt givet det sidste stød, men der er også andre årsager til købelysten,« siger Michael W. Larsen til mediet og påpeger ændringer ved fradrag og belåning.

Den store efterspørgsel betyder også, at Michael W. Larsen er konstant på jagt efter nye grunde, han kan sælge.

Også hos Realmæglerne Hals Ejendomshandel i Hals genkender de den store sommerhus-jagt.

Her kan de melde tæt på udsolgt med kun seks til syv sommerhuse tilbage i kataloget.

Salg af sommerhuse er generelt noget, der har bredt sig til hele landet, mens coronapandemien har hærget.

Kigger man på sommerhussalget i 2. kvartal af 2020, blev der i faktiske tal solgt 5.814 sommerhuse mod 3.066 i samme kvartal året før ifølge Danmarks Statistik.

»Aldrig før har der været så mange, der har anskaffet sig sommerhus som i år.«

»Den procentvise stigning mellem andet kvartal 2019 og andet kvartal 2020 er på 90 procent, når man kigger på både de faktiske og sæsonkorrigerede tal. Det er den største stigning i forhold til samme kvartal året før siden 2005, hvor de sæsonkorrigerede tal starter,« forklarer Jakob Holmgaard, der er fuldmægtig i Danmarks Statistik.

