Det er snart slut med at kunne købe en levende hummer i Meny.

Det bekræfter Morten Vestberg, der er kommunikationsdirektør i Dagrofa, til B.T.

Dagrofa står blandt andet bag kæden Meny.

»Vi vurderer løbende vores sortiment og kigger på, hvordan vi køber ansvarligt ind til det. Og i den forbindelse er vi nået frem til, at vi udfaser salget af levende hummere senest 1. august,« siger kommunikationsdirektøren.

Hvorfor gør I det lige nu?

»Som sagt så kigger vi løbende på, hvad der er ansvarligt at købe ind,« siger Morten Vesberg.

Så det var ansvarligt at sælge dem for et halvt år siden for eksempel?

»Vi kigger alle varer igennem løbende, og nu har vi så fundet frem til, at salget af levende hummere skal udfases.«

Hvis det ikke er ansvarligt at sælge dem, hvorfor ryger de så ikke ud af sortimentet med det samme?

»Der er jo tale om et levende dyr, så vi har valgt, at dem, der er tilbage, skal sælges ud. Der vil ske en gradvis udfasning, så det kan godt være, at de er væk før 1. august. Det er langtfra i alle vores Meny-butikker, at de bliver solgt,« siger kommunikationsdirektøren.

Dyrenes Beskyttelse har tidligere langet ud efter salget og tilberedningen af levende hummere.

På hjemmesiden har de blandt andet skrevet:

»For rigtig mange danskere står der hummer på nytårsmenuen. Hummeren er et af de eneste dyr, vi kan købe levende hos fiskehandleren og i butikkerne. Dyrenes Beskyttelse mener, at det er imod dyrevelfærdsloven at koge en hummer levende, og derfor opfordrer foreningen til, at forbrugerne køber fersk eller frossen hummer.«