Sværger du til Coca-Cola over Pepsi, Harboe, Jolly Cola, Freeway, Hancock, Fritz-kola, Inca Kola og mange andre, er der måske godt nyt her.

Især hvis du er en af dem, hvor koffein og søvn virkelig ikke går hånd i hånd.

Coca-Cola lancerer nemlig nu en variant i Danmark uden koffein og sukker.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Den har fået det mundrette navn 'Coca-Cola Zero Sugar Koffeinfri' og er i butikkerne fra i dag.

Smagen skulle angiveligt bygge på Inger Støjberg-favoritten Coca-Cola Zero men den skiller sig ud med et gyldent bånd på etiketten.

Det er kun få år siden, at sodavandsmastodonten afviste at lancere den koffeinfri udgave i Danmark, da efterspørgslen var for lille i Danmark.