Efter sikkerhedsproblemer med drivremmen på cyklen 'Sladda' har IKEA besluttet sig for at trække cyklen tilbage.

Det skriver varehuskæden i en pressemeddelelse torsdag.

'Vi opfordrer alle kunder til at stoppe med at bruge cyklen øjeblikkeligt, da drivremmen kan springe. IKEA har modtaget 11 rapporter om sådanne hændelser, og to personer er kommet lettere til skade,' skriver IKEA.

11 kunder har altså henvendt sig til IKEA om ødelagte drivremme, og to personer er kommet til skade.

Dermed lever den ikke op til sikkerhedsstandarderne, og det får nu IKEA til at opfordre kunderne til at returnere cyklen og få pengene tilbage. Det kan ske i alle kædens fem varehuse i Danmark - og det er ikke nødvendigt at medbringe en kvittering på købet. Det er også muligt at returnere udstyr, der er købt til cyklen.

'Vi beklager ulejligheden,' skriver IKEA i pressemeddelelsen.

Cyklen har tidligere fået en designpris og er solgt i cirka 6.000 eksemplarer globalt. Heraf er cirka 250 solgt i Danmark, hvor den kostede 4.499 kroner.