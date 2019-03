Ved en fejl fremgår det ikke, at flødeboller solgt i IKEA indeholder mælk.

På et parti flødeboller fra IKEA - kaldet Sötsak Skumtopp - fremgår det ikke, at produktet indeholder mælk.

Det drejer sig om flødeboller i pakker på 180 gram, der er købt før dags dato.

'Personer med allergi overfor mælk kan få en allergisk reaktion, hvis de spiser af produktet,' skriver IKEA i en e-mail til forbrugerne.

Giver det anledning til problemer, at der er mælk i produktet, er man velkommen til at returnere flødebollerne og få pengene tilbage, lyder det fra møbelgiganten.

Men bortset fra den mangelfulde deklaration fejler produktet ikke noget - så kan man godt tåle mælk, er det bare med at spise løs.

'Kunder, der er allergiske over for eller ikke kan tåle mælk eller bestanddele af mælk, rådes til at returnere SÖTSAK SKUMTOPP flødeboller i det nærmeste IKEA varehus, hvor prisen vil blive refunderet. Købsbevis/kvittering er ikke nødvendig for at få pengene tilbage.'

Udløbsdatoen på det berørte parti er ikke oplyst.