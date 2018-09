Fra oktober af vil det ikke længere være muligt at betale med kontanter, hvis du handler i et af Ikeas svenske varehuse.

Møbelkæden vil nemlig forsøge sig med kontanløse butikker, og den første forretning, som vi afprøve ændringen er i Valbo ved byen Gävle, nord for Stockholm. Det skriver Business Insider Nordic.

»Kundernes opførsel og ønsker ændrer sig konstant, og vi vil overgå deres forventninger til Ikea. Nemme betalinger er en del af dette,« siger Peter Nilsson, som er Customer Experience Manager for Ikea Sverige, ifølge Gefle Dagblad.

En undersøgelse foretaget af den Sveriges Centralbank viser, at procentdelen af svenskere som ofte betaler med kontanter er faldet fra 85 procent til 60 procent på bare fire år.

Også i Danmark er vi flittige til at betale med kort og apps i stedet for kontanter. Ifølge Nationalbanken brugte kun 23 procent af de danske husstande kontanter til at betale i fysiske forretninger i 2017.

Til sammenligning blev kontanter brugt i 79 procent af købene i lande, hvor der betales med Euro.

Det er endnu uvist, om Ikea har tænkt sig at sprede idéen om kontantfrie varehuse til andre af kædens butikker.

Ikea har 355 varehuse fordelt i 29 lande og ca. 149.000 medarbejdere.