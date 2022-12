Lyt til artiklen

Ejer du skrivebordsstolen på billedet herunder, så stop med at bruge den.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra IKEA, som har solgt stolen.

Den går under navnet ODGER og er lavet i antracit.

Derfor beder IKEA alle kunder, der har købt ODGER skrivebordsstolen til at stoppe med at bruge stolen og levere den tilbage.

Har du denne stol stående derhjemme, så sto med at bruge den, lyder det fra Ikea. Foto: PR-foto/Ikea

Årsagen til tilbagekaldelsen er, at det stjerneformede understel, som bærer hele stolen, kan gå i stykker.

»Hos IKEA har sikkerhed topprioritet. Derfor tilbagekalder vi ODGER skrivebordsstol i antracit med datostempel 22-21 eller tidligere (22 står for året, og 21 står for den uge, produktet blev produceret), da der desværre er en risiko for, at det stjerneformet understel kan gå i stykker og forårsage fald eller personskade for brugeren,« lyder det.

Du finder stolens navn og datostempel indgraveret under sædet til venstre.

IKEA oplyser, at tallene omkring pilen angiver året, og tallet pilen peger på angiver ugen stolen blev produceret.

Stolen kan returneres til alle IKEA varehuse, hvor du kan få pengene retur. Du behøver ikke at have kvitteringen med.

Stolen har artikelnummer 203.952.70 med datostempler før og inklusiv 2221.