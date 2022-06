Lyt til artiklen

Har du købt en espressokande til kogepladen i Ikea, så læs lige med her.

Det kan nemlig være, at det er en af dem, som kæden nu tilbagekalder.

I en pressemeddelelse skriver møbelgiganten, at kanden 'METALLISK' trækkes tilbage, da kanden kan gå i stykker, når du bruger den.

Helt præcist drejer det sig om espressokanden til kogeplade 0.4 l med sikkerhedsventil i rustfrit stål med datomærkningerne mellem 2040 og 2204.

Har du købt sådan en i Ikea? Så skal du holde op med at bruge den og levere den tilbage. Foto: PR-foto/Ikea Vis mere Har du købt sådan en i Ikea? Så skal du holde op med at bruge den og levere den tilbage. Foto: PR-foto/Ikea

Har du købt sådan en, skal du holde op med at bruge den,og henvende dig til Ikea. Her vil du få pengene retur.

I pressemeddelelsen fremgår det, at der er »øget risiko for, at produktet kan briste under brug.«

Ikea beklager over for kunderne.

Har du flere spørgsmål til sagen, kan du kontakte virksomhedens kundeservice på telefon 70 15 09 09 og få flere oplysninger.